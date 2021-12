A escalada do câncer no Brasil

Os números referentes ao câncer de próstata no Brasil assustam: um diagnóstico a casa 7 minutos; um óbito a cada 40 minutos; um percentual de 25% morrem devido à doença, e 20% dos pacientes têm diagnósticos em estágios avançados. Milhares de casos deixaram de ser diagnosticados precocemente em 2020. Temos necessidade de campanhas que conscientizem as pessoas das avaliações médicas. Um mutirão prevenção se faz urgente.

Um diagnóstico precoce do câncer de próstata resulta em 90% de chances de cura. Ele também é importante porque a doença não apresenta sintomas nas fases iniciais. Quando o paciente percebe a presença de indícios, como sangramento na urina, já é um indicativo de um estágio avançado.

Idade, Obesidade, raça, hereditariedade estão associados ao maior risco de câncer de próstata avançado. Fatores genéticos, em menor número, estão associados ao aparecimento da doença em fases mais precoces da vida e com casos de pior evolução prognóstica. A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer. Destaca-se a importância de ter a população e os profissionais aptos para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer, bem como o acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde. O diagnóstico é feito através da biópsia prostática.

Meu corpo, minha decisão; muitos homens dizem: não tão fácil a escolha ou orientação! Culturas e tabus são atuais. Novas gerações ja vêm mais conscientes. O que o paciente faz ao seu corpo é com eles, que são eles que vivem com as consequências de suas decisões de cuidados de saúde e, portanto, devem estar envolvidos nessas decisões. As preferências, cuidados, valores e objetivos do paciente dentre as opções de escolhas individualizadas, devem ser previsto para as decisões no câncer de próstata, não apenas as recomendações dos médicos.

Quando se fala em câncer; "anos de vida potencialmente perdidos" é uma medida de impacto. Anos perdidos e sofridos para a doença. Por enquanto, porém, os homens de verdade terão que decidir por si mesmos. Novembro Azul: Para um homem consciente, a prevenção faz toda a diferença!

Aurillo Rocha é oncologista e presidente da Associação Médica Cearense

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.