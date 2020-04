A busca da saúde mental

A pandemia global do coronavírus (Covid-19) impôs à sociedade um novo estilo de vida, ao qual não está habituada. O isolamento e o distanciamento social têm causado alterações psicológicas, como ansiedade e pânico, em pessoas que se veem obrigadas a trabalhar em casa, a manter distância de pessoas queridas e a abrir mão da liberdade. Veja dicas para passar pelos dias turbulentos sem afetar a saúde mental.

Pânico. Manter-se informado é essencial, mas fuja das fake news. Há o momento de parar de ver os números e se desligar do mundo exterior. O bem-estar deve ser valorizado, estipulando-se um horário para atividades prazerosas, como cozinhar, ler e assistir a filmes. Respirar corretamente e meditar também são um ótimo remédio.

Ansiedade. Sensação de impotência, de dispersão e não cumprimento dos deveres. Para o home office, sugiro criar uma rotina igual à do escritório: início, pausa para a refeição, pausa secundária, fim do expediente. Escolher um local arejado, iluminado e silencioso para trabalhar favorece a disciplina e o rendimento. Atividade física, vale lembrar, é essencial para a saúde do corpo e da mente. A ideia é se movimentar: alongamento, caminhada e exercícios com pesos leves só vão lhe fazer bem.

Alimentação. Nos dias de confinamento, o sobrepeso é queixa comum. Procure se alimentar da mesma maneira que fazia antes da Covid-19. O almoço ideal era carne e salada? Mantenha o cardápio. E evite assar bolos e fazer doces em dias comuns.

Solidão. Ver-se apartado da vida social pode ser traumático. Para aqueles que estão em casa com a família é mais fácil. Mas, e os solteiros? Hora de se distrair e lançar mão da tecnologia, como conversas no WhatsApp e vídeo chats. É preciso se relacionar e "conviver" em nome da sanidade mental.

Se, ainda assim, o sentimento for de paralisia, pânico e total falta de rendimento, é hora de buscar ajuda médica.