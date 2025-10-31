Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Polícia conseguiu recuperar pertences após rastrearem a última localização de um dos celulares roubados

Segurança

Mulher é feita refém durante assalto em Fortaleza; rastreamento de celular ajuda na recuperação de parte dos bens

Os envolvidos no caso seguem foragidos

Redação 10 de Fevereiro de 2025
simulacro de bomba na Cidade 2000, em Fortaleza

Segurança

Simulacro de bomba é recolhido por Policiais Militares na Cidade 2000, em Fortaleza

Segundo testemunhas, o local foi isolado por agentes do esquadrão antibombas

Redação 07 de Novembro de 2023

Segurança

Vítima de assalto persegue suspeito e colide contra carro na Cidade 2000, em Fortaleza

Após o incidente, os suspeitos do assalto deixaram a moto e fugiram a pé

Redação 01 de Maio de 2023
Torneira de ferro pingando

Ceará

Quando volta a água em Fortaleza? Abastecimento foi afetado por obra da Cagece

Fornecimento de água, suspenso para obra na terça-feira (24), ainda não retornou em alguns bairros da Capital

Redação 27 de Janeiro de 2023
Carlos Arthur Sobreira Rocha Filho

Segurança

Corretora denuncia tentativa de feminicídio por namorado em Fortaleza: 'me enforcou e me prendeu'

O agressor foi preso em flagrante pro lesão corporal e ameaça, mas foi solto em audiência de custódia neste sábado (10)

Matheus Facundo 11 de Dezembro de 2022
PM fecha ponto de tráfico de drogas e apreende dois revólveres e quase 740 munições na Cidade 2000

Segurança

PM fecha ponto de tráfico de drogas e apreende dois revólveres e quase 740 munições na Cidade 2000

Agentes chegaram à casa depois de realizarem abordagem no bairro. Os suspeitos, no entanto, fugiram da residência

Redação 13 de Julho de 2021
Famílias impactadas VLT

Metro

Justiça determina que Estado reassente famílias afetadas por obras do VLT em Fortaleza

Decisão atende a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

Redação 13 de Maio de 2021
foto

Segurança

Funcionários, clientes e até crianças são assaltados em pizzaria na Cidade 2000; vídeo

A dupla roubou celulares, carteiras e uma motocicleta; crianças estão entre as vítimas

Redação 23 de Novembro de 2020

Metro

Cidade 2000 tem feira livre e aglomeração nesta sexta-feira

Feiras livres e o comércio informal ainda estão proibidos pelo decreto de isolamento social

Redação 19 de Junho de 2020
