Corretora denuncia tentativa de feminicídio por namorado em Fortaleza: 'me enforcou e me prendeu'

Vanessa Affonso Corretora de imóveis e estudante

Ele tomou o celular da minha mão e começou a quebrar a casa. Me agrediu muito com socos, tapas, murros, me enforcou com os joelhos, me chutou e me jogou em um monte de vidro. Ele me prendeu no deck da casa, mas ele mesmo quebrou a porta de vidro e eu aproveitei para sair