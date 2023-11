Simulacro de bomba é recolhido por Policiais Militares na Cidade 2000, em Fortaleza

Um simulacro de bomba foi deixado ao lado do contêiner da Polícia Militar, na praça do bairro Cidade 2000, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (7). Conforme a Polícia Militar, o local foi isolado por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais.

"Quando a gente se deparou foi com a policial do BOPE isolando a área, começou com os Policiais Militares, depois chegou outras viaturas e isolou [o local] porque não sabia a gravidade da situação", relatou uma testemunha que não quis se identificar.

Legenda: O artefato foi encontrado 17h15 Foto: Reprodução/Redes sociais

O artefato foi encontrado 17h15. Os suspeitos colocaram a bomba falsa próximo ao contêiner do PMs. O homem trouxe uma sacola e avisou aos agentes que seria uma bomba.

Veja também

Os policiais do local acionaram o esquadrão antibombas. Como procedimento padrão, o local foi isolado. Quando foi verificado que se tratava de um simulacro, o material, que se tratava de uma espécie de colete, foi recolhido.