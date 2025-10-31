Diário do Nordeste
Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.

João Lima Neto 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
video

É Hit

Cantor da banda Styllus é atacado por cães ao passear com labrador

Dono de animais soltos em rua respondeu artista com 'tom de ameaça'.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Cantora Vanessa Rios em foto em show

É Hit

Morre Vanessa Rios, ex-cantora das bandas Forró do Muído e Capim com Mel em Recife

Aos 42 anos, ela recebia tratamento contra um câncer.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Natanzinho Lima é atingido por celular durante show em Minas Gerais; veja vídeo

No momento, o artista fazia uma transição entre músicas e recebia celulares do público

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Cantora da Limão com Mel sofre acidente em turnê nos Estados Unidos

Apesar do susto, o quadro da artista é estável

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Cantor Josué Bom de Faixa é internado e pede orações aos fãs

O cantor pernambucano tem 24 anos

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
Dona Bill, Wesley Safadão e Dudu Oliveira, tio do cantor, estão presentes em primeiro episódio

É Hit

Próximo do TBT Fortaleza, Wesley Safadão lança documentário

Fãs podem assistir projeto no Instagram.

João Lima Neto 24 de Outubro de 2025
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão

Segurança

Morador que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas nas investigações da Polícia Civil

João Lima Neto 22 de Outubro de 2025
