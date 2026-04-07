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Profissões no Ceará perdem até R$ 850 no salário de entrada; veja ranking

Queda entre os valores de 2024 e 2025 chegou a quase 27%.

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Negócios
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ao lado de celular na mão de uma pessoa.
Legenda: Setores administrativo, comercial e financeiro estão entre os mais impactados.
Foto: Agência Diário.

Algumas profissões registraram reduções no salário inicial no Ceará em 2025, na comparação com o ano anterior. As quedas variam de 6,50% a 26,80% e, em valores, podem chegar a R$ 852,50, o equivalente a 56,16% de um salário mínimo.

Os dados são de levantamento feito Diário do Nordeste a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

A profissão de Técnico de Vendas apresentou a maior redução salarial, proporcional e absoluta, de 26,81% (R$ 852,70), passando de R$ 3.180,68 para R$ 2.327,98.

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A segunda maior queda, também proporcional e absoluta, foi vista no salário de Escriturário de Banco, que passou de R$ 3.722,88 para R$ 2.877,13. Nesse caso, a redução foi de 22,72% (R$ 845,75). 

Em seguida, levando em consideração a porcentagem dos decréscimos, aparecem as profissões Operador de Negócios (13,52%), Economista Financeiro (12,35%) e Supervisor de Manutenção Elétrica de Alta Tensão Industrial (10,57%)

Já em relação ao valor absoluto da redução salarial, o terceiro lugar no ranking é ocupado pela profissão de Médico Clínico, com uma diferença de R$ 734,44. A remuneração desse cargo passou de R$ 11.292,65 em 2024 para R$ 10.558,21 em 2025, representando uma variação negativa de 6,5%.

Profissões com maiores reduções salariais no Ceará entre 2024 e 2025

Profissão Salário 2024 Salário 2025 Redução % Redução R$
Técnico de Vendas R$ 3.180,68 R$ 2.327,98 26,81% R$ 852,70
Escriturário de Banco R$ 3.722,88 R$ 2.877,13 22,72% R$ 845,75
Auxiliar de Serviços de Importação e Exportação R$ 1.390,79 R$ 1.102,43 20,73% R$ 288,36
Operador de Negócios R$ 2.602,67 R$ 2.250,76 13,52% R$ 351,91
Economista Financeiro R$ 3.789,88 R$ 3.321,95 12,35% R$ 467,93
Supervisor de Manutençao Elétrica de Alta Tensão Industrial R$ 3.665,07 R$ 3.277,63 10,57% R$ 387,44
Enfermeiro R$ 3.756,09 R$ 3.390,91 9,72% R$ 365,18
Técnico em Secretariado R$ 2.457,76 R$ 2.221,95 9,59% R$ 235,81
Comerciante Varejista R$ 1.843,47 R$ 1.671,42 9,33% R$ 172,05
Médico Clínico R$ 11.292,65 R$ 10.558,21 6,50% R$ 734,44

O que explica as reduções salariais no Ceará?

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, essa dinâmica é explicada por uma série de fatores, como:

  • Ajuste pós-crescimento econômico, em que empresas passam a revisar estruturas e otimizar despesas;
  • Aumento da oferta de mão de obra qualificada, impulsionado pela expansão do ensino superior, o que pressiona salários para baixo;
  • Avanço da tecnologia, automação e inteligência artificial, que tem reduzido a demanda por algumas funções operacionais e administrativas;
  • Modelos mais flexíveis de contratação, como a "pejotização" e a informalidade, que contribuem para a compressão salarial, ao permitir a contratação por valores menores.

Na visão do especialista, os setores administrativo, comercial e financeiro estão entre os mais impactados, especialmente em funções como vendas, operações e rotinas de escritório, "que têm sido fortemente afetadas pela automação e digitalização".

Além desses, o setor de serviços e comércio varejista também sofre com a informalidade e a terceirização. Wandemberg reflete, ainda, que mesmo áreas tradicionalmente mais estáveis, como enfermagem, economia e engenharia, já apresentam sinais de retração salarial, ainda que de forma mais moderada. 

“O cenário atual revela uma redução nos salários de entrada especialmente em ocupações de nível intermediário e que exigem qualificação. Há uma clara descompressão salarial na base do mercado de trabalho, com novos profissionais ingressando com remunerações menores. Além disso, observa-se uma substituição de profissionais mais experientes por perfis mais baratos, o que indica uma reconfiguração estrutural do mercado, marcada por maior competitividade e foco em redução de custos”
Wandemberg Almeida
Presidente do Corecon-CE
 

O que esperar para 2026?

Apesar desse cenário, o presidente do Corecon-CE acredita que a tendência é que os salários de entrada não continuem caindo no mesmo ritmo, mas sigam enfrentando perda real, especialmente em áreas mais saturadas. 

Para ele, o mercado deve continuar priorizando perfis mais especializados, sobretudo em áreas ligadas à tecnologia, dados e gestão aplicada. 

“É esperado um avanço de modelos de trabalho mais flexíveis, como da pejotização e da informalidade, o que pode manter a pressão sobre os salários iniciais. Por outro lado, profissionais com maior qualificação técnica e capacidade de adaptação tendem a se destacar em um mercado cada vez mais seletivo”, argumenta. 

Entenda a metodologia do levantamento

Para o estudo, foram consideradas apenas as ocupações com pelo menos 100 profissionais em cada ano, a fim de evitar distorções causadas pelo cálculo da média com poucos profissionais.

Também foi aplicado um procedimento estatístico para identificar e corrigir valores extremos que poderiam distorcer os resultados. Os valores dos salários foram checados por ocupação e por ano e foram removidos os registros muito acima do padrão da categoria, pois esses casos estavam inflando artificialmente a média.

Ou seja, no caso de uma profissão apresentar uma maioria de trabalhadores que recebia entre R$ 1.400 e R$ 1.700 por mês, mas ter um registro isolado superior a R$ 2 milhões, tal informação foi descartada, devido à possibilidade de indicar um possível erro de preenchimento.

 

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