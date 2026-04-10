Novo showroom do Grupo Deep aproxima marca do mercado B2B
Novo espaço de 400 m² na Parangaba reúne marcas Deep e Loe, com foco em clientes B2B e estratégia de expansão nacional
O Grupo Deep inaugurou, na última quarta-feira (08), um novo showroom, ampliando a estrutura voltada à apresentação das marcas Deep e Loe. O espaço possui 400 metros quadrados está localizado na fábrica do grupo, que foi recém-inaugurada.
O showroom reúne as coleções das duas marcas e foi concebido para atender clientes do segmento atacadista. A estrutura inclui, além da área expositiva, uma cafeteria, serviços de salão de beleza e cadeira de massagem, oferecidos como parte da experiência.
Segundo Raquel Bastos, gestora de marketing do Grupo Deep, o espaço é direcionado a um público específico dentro da cadeia de moda. “Lojistas multimarca, revendedores e corretores de moda, que possuem loja própria ou clientes diretos. É um espaço voltado para operações B2B.”
Novos investimentos
O investimento integra um movimento mais amplo de expansão da empresa. “Sem dúvida, este projeto representa uma parte do movimento de expansão e crescimento do grupo para o mercado nacional, nas regiões em que a Deep planeja chegar”, afirma a gestora.
Além do showroom, o grupo prepara novos passos na operação de varejo. Está prevista a inauguração de uma loja definitiva no shopping Iguatemi Bosque, no próximo mês de maio.
Atualmente, a marca opera no local em formato pop-up desde dezembro do ano passado.
Serviço
Instagram: @usedeep
Portal: estilodeep.com.br