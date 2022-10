Marca cearense de água recebe prêmio por rótulo com informações em braile

Para além de manter um padrão de qualidade nos serviços oferecidos, buscar o aperfeiçoamento e inovação deve ser uma perspectiva contínua para qualquer negócio que procure se manter atualizado com as demandas da sociedade.

Dentro desse objetivo, a Água Mineral Límpida desenvolveu um novo rótulo premium, com informações em braile para garantir a compreensão de pessoas com deficiência visual. A inovação foi premiada na última edição do 29º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais Naturais (ABINAM), realizado entre os dias 4 e 7 de outubro, em Natal (RN). A marca cearense recebeu o prêmio de “melhor rótulo em embalagem descartável”.

De acordo com Camila Fragoso, diretora-geral da marca, o novo rótulo premium possui marcações em dourado e no contra-rótulo, na parte de trás da garrafa, as informações estão em braile, como forma de dar autonomia para os clientes. A gestora explica que a Límpida é a única marca de água mineral no Brasil a contar com rótulo inclusivo.

O foco em promover saúde e sustentabilidade está presente desde as origens da marca, há 21 anos. Logo no início, a empresa desenvolve a linha de garrafas com 30% menos plástico. “Nós fomos atrás de tecnologia e, inclusive, nossa garrafa de 1 litro e meio é a única do estado do Ceará que possui 30% menos plástico também”, pontua.

Além do rótulo com informações em braile, outro produto com foco na sustentabilidade da Água Mineral Límpida é a garrafa de 5 litros, que já é desenvolvida com o objetivo de ser reutilizada. Ela conta com cortes que dão detalhes de como pode ser feito o reaproveitamento para a produção de vasos ornamentais, luminárias e outros itens.

Expansão

No último mês de setembro, a Água Mineral Límpida inaugurou um novo parque fabril no município de Aquiraz, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com a expansão, a empresa prevê um aumento de 20% no quadro de funcionários, que atualmente conta com 120 empregos diretos e 500 indiretos.

Todo o processo de produção é realizado de forma automatizada, com rigorosos protocolos de segurança e equipe técnica capacitada. Além disso, a empresa conta com laboratório próprio.

Conheça mais da Água Mineral Límpida nas redes sociais e portal oficial

Instagram: @limpidaoficial

Site: http://limpida.com.br/