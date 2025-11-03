Loterias do dia sorteiam até R$ 8,5 milhões nesta segunda (3)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotomania é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (3), ao sortear R$ 8,5 milhões.

Ganha a quantia quem acertar as 20 dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Super Sete sorteia R$ 3,6 milhões.

Outras chances de ganhar

Os jogadores ainda podem apostar na Loteca e concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões. Já a Lotofácil pode pagar R$ 1,8 milhão.

A Quina e a Dupla Sena são as loterias federais que sorteiam os menores valores desta noite: R$ 600 mil e R$ 450 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (3/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Lotomania R$ 8,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 3,6 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Loteca R$ 2 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 450 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

