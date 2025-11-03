Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 8,5 milhões nesta segunda (3)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:08)
Negócios
Imagem mostra mão de uma pessoa preenchendo um bilhete da Lotomania com uma caneta.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Joa Souza/Shuttertsock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Lotomania é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (3), ao sortear R$ 8,5 milhões.

Ganha a quantia quem acertar as 20 dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Super Sete sorteia R$ 3,6 milhões.

Outras chances de ganhar

Os jogadores ainda podem apostar na Loteca e concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões. Já a Lotofácil pode pagar R$ 1,8 milhão.

Quina e a Dupla Sena são as loterias federais que sorteiam os menores valores desta noite: R$ 600 mil e R$ 450 mil, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (3/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Lotomania R$ 8,5 milhões  Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 3,6 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Loteca R$ 2 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Quina  R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Dupla Sena  R$ 450 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

