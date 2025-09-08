Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (8/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 12,5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:01)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria Loteca na frente de uma casa lotérica, com foco nos bilhetes de loteria, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 8 de setembro de 2025.
Legenda: Loteca pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Kid Júnior

Caixa Econômica Federal realiza seis sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (8) para os jogadores que desejam tentar a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria

partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil;
  • Loteca;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os prêmios variam, e alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Loteca, que sorteia R$ 12,5 milhões

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta segunda (8/9)

Loteca 1210: prêmio de R$ 12,5 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia prêmio estimado em R$ 12,5 milhões nesta noite. Leva a bolada quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem acertar 13 jogos também leva valores menores. 

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deveria marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. As apostas encerraram às 14h do último sábado (6).

Dupla Sena 2857: prêmio de R$ 7,5 milhões

A Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar o prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotofácil 3481: prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Lotomania 2820: prêmio de R$ 1,2 milhão

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 1,2 milhão. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Quina 6821: prêmio de R$ 600 mil

A Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Super Sete 743: prêmio de R$ 750 mil

Acumulada, a Super Sete pode pagar R$ 750 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Veja também

teaser image
Negócios

Lotofácil da Independência: 2 apostas do Ceará acertam as 15 dezenas e ganham R$ 4,2 milhões

teaser image
Negócios

CEO da Nestlé é demitido após descoberta de caso com funcionária; entenda

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Candidato realiza prova de concurso público
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (8)

Há oportunidades para diversas localidades, e os salários chegam a R$ 10 mil

Redação
Há 9 minutos
Construção de uma nova instalação de ginásio ou centro esportivo na área urbana, com obras em andamento, cercada por casas e árvores.
Victor Ximenes

Maior shopping aberto de Fortaleza será inaugurado em 2026; veja lojas confirmadas

Empreendimento prevê gerar 600 vagas de emprego quando estiver em plena operação

Victor Ximenes
Há 1 hora
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza
Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
avião da gol pousando em fortaleza
Igor Pires

Gol crescerá 8% em voos na alta estação de janeiro de 2026 em Fortaleza

Igor Pires
Há 1 hora
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria Loteca na frente de uma casa lotérica, com foco nos bilhetes de loteria, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 8 de setembro de 2025.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (8/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 12,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 1 hora
Foto do ex-CEO da Nestlé
Negócios

CEO da Nestlé é demitido após descoberta de caso com funcionária; entenda

A funcionária teria recebido uma promoção durante o período do relacionamento, segundo a imprensa suíça

Redação
07 de Setembro de 2025
Foto da Telesena no celular
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (07/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
07 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da cidade de Eusébio. Na foto, é possível ver uma lagoa e telhados de casas e empresas, além do céu azul com nuvens
Ingrid Coelho

Apenas 1 cidade cearense está entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja qual

Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos

Ingrid Coelho
07 de Setembro de 2025
Bilhetes de loteria. Lotofácil da independência foi sorteada e duas apostas do Ceará estão entre as vencedoras
Negócios

Lotofácil da Independência: 2 apostas do Ceará acertam as 15 dezenas e ganham R$ 4,2 milhões

Na premiação ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Redação
07 de Setembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1210 de hoje 06/09; prêmio é de R$ 12,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5998, deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2291 de hoje, 06/09; prêmio é de R$ 22,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1112 de hoje, 06/09; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6820, deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 3,4 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2911 deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3480, deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 220,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 283 de hoje 06/09; prêmio é de R$ 154,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
imagem aérea de fábrica de calçados da grendene no Ceará
Negócios

Por que Sobral ultrapassou Fortaleza e se tornou a cidade mais competitiva do Ceará?

Município da Região Norte escala 85 posições e entra no top-100 do Brasil

Luciano Rodrigues
06 de Setembro de 2025
Pessoa escrevendo com caneta durante processo seletivo como o que está com vagas abertas em Paramoti, no Ceará
Papo Carreira

Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários

Segundo edital, há vagas para diversos níveis e remunerações podem chegar a R$ 10 mil

Mylena Gadelha
06 de Setembro de 2025
foto de plantação de algodão
Negócios

Elmano sanciona lei que cria programa para produção de algodão no Ceará

Objetivo é desenvolver ainda mais a cadeia do produto no Estado

Redação
06 de Setembro de 2025
Pessoa preenchendo uma cartela de aposta na loteria, relacionada à prevenção e combate à dependência química, com destaque para o tema 'loteria da prevenção à dependência'.
Negócios

Veja resultado da Lotofácil da Independência deste sábado (6); prêmio é de R$ 220 milhões

Para vencer, o apostador deverá acertar entre 11 e 15 números dos 25 disponíveis

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto que contém a sede da Escola de Saúde Pública do Ceará
Papo Carreira

Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

São vagas remanescentes do processo seletivo do ano passado

Redação
06 de Setembro de 2025
Tela de celular com aplicativo das loterias
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (06/09)

Os valores dos prêmios variam, mas o maior é o que pode ser pago pela Lotofácil, que sorteia R$ 220 milhões

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar
Negócios

Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6819, desta sexta-feira (05/09); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2819 – Sorteio de sexta-feira, 05/09; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2819 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2856 de hoje, sexta-feira, 05/09; prêmio é de R$ 7,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2856 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 7,0 milhões.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 742 - Sorteio de sexta-feira, 05/09; Prêmio de R$ 650 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 742 em 05/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Entre as determinações, o BC limitou em R$ 15 mil o valor máximo de TEDs e Pix após ataques de crime organizado
Negócios

BC cria teto de R$ 15 mil para Pix após ataques do crime organizado; veja outras mudanças

A autoridade monetária informou que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização

Redação
05 de Setembro de 2025
foto de alunos em aula no curso de tecnologia do Inec
Papo Carreira

Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

Oportunidade é destinada ao público jovem em Maracanaú

Redação
05 de Setembro de 2025