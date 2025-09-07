Lotofácil da Independência: 2 apostas do Ceará acertam as 15 dezenas e ganham R$ 4,2 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (6), o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso especial de número 3.480, e 54 apostas acertaram as 15 dezenas, sendo duas delas do Ceará.

Veja os números sorteados

03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23.

Confira a quantidade de apostas premiadas e os prêmios:

15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84 cada uma;

14 acertos: 9.661 apostas recebem R$ 2.008,81 cada uma;

13 acertos: 301.854 apostas recebem R$ 35,00 cada uma;

12 acertos: 3.539.490 apostas recebem R$ 14,00 cada uma;

11 acertos: 18.955.181 apostas recebem R$ 7,00 cada uma.

Na lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no jogo, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Duas apostas do Ceará

Entre as apostas ganhadoras, duas são do Ceará: uma de Fortaleza e outra de Juazeiro do Norte. Ambas foram apostas simples.

Além de ganhadores no Ceará, a Lotofácil da Independência teve apostadores vencedores - com 15 acertos - também em estados como Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro.