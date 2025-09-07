CEO da Nestlé é demitido após descoberta de caso com funcionária; entenda

O CEO da Nestlé, Laurent Freixe, foi demitido do cargo nesta última semana após uma investigação interna descobrir que ele mantinha um caso com uma funcionária que trabalhava sob supervisão do executivo. O escândalo corporativo foi anunciado na última segunda-feira (1º) e apontado como uma conduta proibida pelo Código de Ética da empresa.

No lugar de Laurent, ficará Philipp Navrantil, que estava à frente da Nespresso e também participava como membro do conselho executivo. Ele já fez o primeiro pronunciamento enquanto novo CEO e disse que "é um privilégio assumir a responsabilidade de liderar a Nestlé rumo ao futuro".

O caso ganhou notoriedade após jornais da Suíça, onde fica a sede da Nestlé, noticiarem que a funcionária teria recebido uma suposta promoção de cargo durante o período do relacionamento com o chefe.

A companhia, entretanto, não confirmou a informação, e disse somente que a demissão de Freixe foi uma "decisão difícil".

Como o caso foi descoberto?

De acordo com o portal suíço SRF, uma denúncia foi feita nos canais internos da empresa em maio deste ano, sobre o relacionamento. Uma investigação foi aberta e conduzida pela consultoria Gemium, que primeiramente não achou evidências de má conduta do CEO.

Semanas depois, relatórios internos surgiram e fizeram a Nestlé ampliar a apuração, dessa vez com a ajuda de uma assessoria jurídica externa e independente.

Conforme a imprensa da Suíça, a funcionária era do setor de marketing, e teria sido promovida a vice-presidente de marketing para as Américas.

Trajetória de Laurent Freixe

Freixe estava na Nestlé desde 1986, na sede francesa. Durante sua carreira, já comandou operações em diversos países como Espanha, Estados Unidos, México, Hungria e Portugal.

Ele assumiu a vice-presidência executiva em 2008, e em 2014 virou CEO da divisão das Américas, e depois passou para a América Latina, em 2022, até 2024, quando se tornou CEO Global.