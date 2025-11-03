Loterias da Caixa mudam de horário em 2025; veja como ficam os sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Os sorteios das loterias ocorrerão em novos horários a partir desta segunda-feira (3), segundo a Caixa Econômica Federal. A mudança busca aprimorar a experiência dos apostadores.

A Loteria Federal será sorteada às 20h (antes ocorria às 19h).

Já os resultados das outras loterias serão divulgados às 21h. Os demais sorteios são:

Mega-Sena;

Quina;

Dupla Sena;

Lotofácil;

Lotomania;

Timemania;

Super Sete;

Dia de Sorte;

+Milionária.

Apesar dessa mudança, o sorteio da Loteria Federal seguirá acontecendo, como de costume, uma mais cedo do que as outras.

A transmissão ao vivo dos resultados seguirão de segunda a sábado.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

