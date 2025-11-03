Loterias da Caixa mudam de horário em 2025; veja como ficam os sorteios
Loteria Federal seguirá acontecendo uma hora mais cedo do que as demais.
Os sorteios das loterias ocorrerão em novos horários a partir desta segunda-feira (3), segundo a Caixa Econômica Federal. A mudança busca aprimorar a experiência dos apostadores.
A Loteria Federal será sorteada às 20h (antes ocorria às 19h).
Já os resultados das outras loterias serão divulgados às 21h. Os demais sorteios são:
- Mega-Sena;
- Quina;
- Dupla Sena;
- Lotofácil;
- Lotomania;
- Timemania;
- Super Sete;
- Dia de Sorte;
- +Milionária.
Apesar dessa mudança, o sorteio da Loteria Federal seguirá acontecendo, como de costume, uma mais cedo do que as outras.
A transmissão ao vivo dos resultados seguirão de segunda a sábado.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
