Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Frete no Ceará sobe 10% com guerra no Oriente Médio e rigor no piso mínimo

A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado (Setcarce).

Escrito por
Redação e Agência Brasil negocios@svm.com.br
Negócios
Foto que contém caminhões em estrada no Ceará.
Legenda: Transporte de cargas no Ceará fica mais caro em 2026.
Foto: Kid Júnior.

O preço do frete de cargas no Ceará está 10% mais caro nesta semana (de 16 a 22 de março) em comparação ao fim de fevereiro, segundo Marcelo Maranhão, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Ceará (Setcarce).

De acordo com ele, o aumento do preço do diesel - puxada pela guerra no Oriente Médio - e o endurecimento das regras para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete, determinado pelo Governo Federal na última semana, contribuíram para a alta do custo no Estado.

"Se o diesel representa 50% do custo do transporte, o transportador e o caminhoneiro autônomo precisam reajustar 5% para manter a qualidade e a estabilidade do preço. Depois que sobe o preço do diesel, há todos os outros insumos: pneus e manutenção dos veículos. Deve ser repassado para o consumidor algo próximo de 10%, a depender do que acontecer", define. 

"Alguns segmentos procuram aproveitar a oportunidade para resgatar alguma perda que houve no período. Isso vai gerar, em um primeiro momento, um desconforto muito grande, mas não tem o que fazer. Tem que repassar esses custos, e quem vai acabar pagando essa conta é o consumidor", completa Maranhão.

Veja também

teaser image
Negócios

Em novo aumento, gasolina comum em Fortaleza chega a R$ 6,99

teaser image
Negócios

Receita Federal antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2026; envio começa dia 23

Essa questão, no entanto, é marcada pela imprevisibilidade. O presidente do Setcarce observa que o reajuste de 10% é válido "para as próximas horas e dias".

Isso porque a escalada no preço do diesel e uma possível greve dos caminhoneiros mudam a situação do custo do transporte de cargas.

"O monitoramento do preço do diesel é diário. Todo dia vai se avaliar se está dando para cobrir ou não, se mantém ou se faz reajuste. Antes da guerra, o preço do barril de petróleo estava entre US$ 60 e US$ 70. Hoje está em US$ 120, praticamente dobrou. Esse preço é muito volátil e vai depender muito de quanto vamos conseguir comprar no mercado internacional", pondera.

Multa para empresas que descumprirem o piso será de até R$ 10 milhões 

O Governo do Federal publicou, nessa quinta-feira (19), a Medida Provisória (MP) Nº 1.343, que amplia os mecanismos de fiscalização e permite a aplicação de punições rigorosas em casos de descumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

Agora, empresas que descumprirem a lei enfrentam multas de até R$ 10 milhões e suspensão das atividades.

A principal mudança é a trava no Código de Identificação da Operação de Transportes (CIOT). Se o valor contratado estiver abaixo do piso, o código não é emitido, bloqueando o frete antes mesmo do caminhão iniciar a viagem.

Além da punição máxima, cada operação não registrada gera multa de R$ 10,5 mil. Para garantir a viabilidade do setor diante da alta dos combustíveis, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) criou um gatilho automático: o valor do frete será ajustado sempre que o diesel oscilar 5%.

As empresas têm 60 dias para se adaptar às novas regras, que surgem como resposta à ameaça de paralisação da categoria devido à instabilidade no preço do petróleo. 

Greve dos caminhoneiros é suspensa 

Uma reunião na última quinta-feira suspendeu temporariamente uma articulação entre os caminhoneiros contratados por empresas e os autônomos para decretação de um estado de greve da categoria, algo que não ocorre desde 2018.

Dentre as principais reivindicações estava o cumprimento do piso mínimo do frete, que não era uniforme em todo o País mesmo com determinações vigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Por meio de Medida Provisória (MP), o Governo Federal publicou que o transporte rodoviário de cargas passa a ter a obrigatoriedade de apresentar o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) antes de iniciar o serviço de frete.

Conforme a ANTT, esse código vai garantir que todas as contratações de frete pagarão o piso mínimo. Caso contrário, não terão o CIOT emitido, bloqueando fretes irregulares ainda na fase de contratação.

O diretor-Geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, afirma que será publicada uma resolução que prevê gatilhos para ajustar o valor do frete mínimo de forma mais ágil, para mantê-la atualizada diante de oscilações de custos como a que tem ocorrido por conta da alta no preço dos combustíveis.

“Esse gatilho disparará sempre que o diesel tiver uma variação de 5%, tanto para cima como para baixo”, explicou. As novas medidas valem para transportadores, empresas contratantes e intermediários do setor.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes de Mudanças, Bens e Cargas do Estado do Ceará (Sindicam-CE) e com o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado do Ceará (Sindicam-Ceará) e com a Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste (Fecone) em busca de informações sobre uma possível greve dos caminhoneiros e reivindicações do setor, mas não obteve retorno até o fechamento deste material.

Setor ainda não descarta greve nacional

Apesar das mudanças, o segmento tem uma reunião marcada para a próxima quarta-feira (25) com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Os caminhoneiros ainda têm reivindicações como a isenção de PIS/Cofins sobre o diesel e a intensificação da fiscalização contra o aumento abusivo nos preços em diversos postos.

Foto que contém caminhões parados durante greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018.
Legenda: Última greve dos caminhoneiros no Brasil foi em 2018.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Do ponto de vista patronal, Marcelo Maranhão acredita que "a greve dos caminhoneiros está completamente descartada", que incluem as medidas adotadas pelo Governo Federal e o compromisso na redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência estadual e em negociação.

"Tudo isso acalmou muito os ânimos dos caminhoneiros autônomos. Quando se faz um carregamento de um veículo com os valores inferiores ao da tabela, tanto a transportadora quanto a empresa embarcadora vão ser autuadas. Essas multas têm um valor bem significativo", observa.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vista aérea do Porto do Pecém, um porto industrial à beira-mar, com grande área de contêineres coloridos organizados, armazéns, trilhos de trem e um longo píer que se estende até o oceano, onde há navios atracados.
Negócios

Acordo de R$ 15 milhões evita atraso salarial de 240 trabalhadores no Pecém

Caso ocorreu no início deste mês.

Redação
Há 28 minutos
Foto que contém caminhões em estrada no Ceará.
Negócios

Frete no Ceará sobe 10% com guerra no Oriente Médio e rigor no piso mínimo

A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado (Setcarce).

Redação e Agência Brasil
Há 2 horas
Usina industrial de biodiesel de Quixadá com grandes tanques metálicos cilíndricos, estruturas de tubulação e passarelas amarelas, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Reabertura da usina de Quixadá pode reaquecer a economia e gerar empregos no Ceará

Segundo especialistas, a retomada também deve reduzir custos e aumentar segurança energética no Estado.

Letícia do Vale
21 de Março de 2026
Victor Ximenes

Ceará atinge melhor nível do Nordeste em indicador econômico do Santander

Índice de 10,7% em 2025 reflete inflação moderada e mercado de trabalho mais aquecido no estado.

Victor Ximenes
21 de Março de 2026
Egídio Serpa

Cultivo protegido: Ibiapaba poderá ser a Almeria brasileira

Região já tem mais de 600 hectares de estufas. As da Itaueira e da Trebeschi são melhores do que algumas que a coluna viu na Espanha

Egídio Serpa
21 de Março de 2026
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2902 – Sorteio de sexta-feira, 20/03; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2902 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3641, desta sexta-feira (20/03); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6981, desta sexta-feira (20/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2939 de hoje, sexta-feira, 20/03; prêmio é de R$ 5,8 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2939 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,8 milhões.

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 825 - Sorteio de sexta-feira, 20/03; Prêmio de R$ 3,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 825 em 20/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Imagem de um celular com a logo do INSS, governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS.
Negócios

Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS

Pagamento será efetuado em duas parcelas.

Redação
20 de Março de 2026
Máquina e vagões do trem de carga da Transnordestina Logística.
Negócios

Retomada de trens de passageiros deve baratear viagens em até quatro vezes no Ceará

Atualmente, há três projetos de ferrovias de passageiros no Ceará.

Paloma Vargas
20 de Março de 2026
Imagem mostra edição do ‘Fórum Nordeste de Economia Circular’ (FNEC).
Negócios

Fortaleza recebe terceira edição do Fórum Nordeste de Economia Circular

Objetivo é conectar soluções concretas a políticas públicas, financiamento e cooperação internacional.

Redação
20 de Março de 2026
Oficiais da PMAL.
Papo Carreira

Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Redação
20 de Março de 2026
A imagem mostra um celular exibindo a tela da declaração do Imposto de Renda 2026, com o logo “IR 2026” e a frase “Declaração de Imposto de Renda”. Ao fundo, aparece um computador ou TV com a mensagem “Imposto de Renda 2026” e a imagem de um leão — símbolo tradicional da Receita Federal do Brasil.
Negócios

Tudo sobre como declarar rendimentos de Uber e 99 no Imposto de Renda 2026

Saiba como deduzir despesas e não cair na malha fina.

Letícia do Vale
20 de Março de 2026
Download do programa da Receita Federal pode ser feito no site oficial do órgão.
Negócios

Receita Federal antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2026; envio começa dia 23

Medida foi possível devido a melhorias nos processos interno.

Redação
20 de Março de 2026
Foto da ferrovia Transnordestina em operação teste no Ceará.
Victor Ximenes

Transnordestina recebe sinal verde da Sudene para mais R$ 152 milhões

A expectativa é que mais 100 quilômetros da ferrovia sejam concluídos até abril deste ano.

Victor Ximenes
20 de Março de 2026
Campos de Sobral do IFCE.
Papo Carreira

Inscrições do concurso do IFCE são prorrogadas; confira data

Interessados têm até o próximo dia 25 para se candidatar.

Redação
20 de Março de 2026
Foto que contém plantação no Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas
Agro

Agro cearense projeta distrito de exportação em Russas com faturamento de R$ 1 bilhão

Conforme o projeto, serão gerados 3 mil empregos na região.

Luciano Rodrigues
20 de Março de 2026
Egídio Serpa

Família Nogueira produzirá mirtilo em Pereiro com mudas da Espanha

Solo e clima da região são propícios ao cultivo protegido da nova variedade dessa frutinha de alto valor agregado

Egídio Serpa
20 de Março de 2026
Rua residencial em área urbana com casas de dois andares e telhados de cerâmica. À direita, uma caminhonete da Enel Brasil está estacionada, enquanto, ao fundo, dois trabalhadores uniformizados realizam manutenção em fios elétricos usando um caminhão com cesto elevatório. Cones de sinalização isolam parte da via, e há um poste com limite de velocidade de 30 km/h. Fios e cabos cruzam a cena acima da rua, com árvores e construções ao redor.
Negócios

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel

Enel alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Agência Brasil
19 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2369 de hoje, 19/03; prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2369 de hoje, 19/03; prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
19 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6980, desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6980, desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
19 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2986 desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2986 desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
19 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3640, desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3640, desta quinta-feira (19/03); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1190 de hoje, 19/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1190 de hoje, 19/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
19 de Março de 2026
Foto de carro sendo abastecido em posto de combustíveis.
Negócios

Estados devem recusar proposta de zerar ICMS sobre combustíveis

Medida foi sugerida pelo governo federal para conter escalada dos preços.

Redação e Agência Brasil
19 de Março de 2026
Visão do aeroporto de Aracati. O local tem telhado com palha em formato triangular.
Igor Pires

Aracati voltará a ter voos comerciais; conheça a companhia

Igor Pires
19 de Março de 2026
Fachada de uma agência do Banco do Nordeste, com placa vermelha e logotipo acima da entrada. O prédio tem paredes claras, porta de vidro e o número 5650 fixado na parede. Em frente, há calçada de piso intertravado e, ao lado, árvores e uma palmeira visíveis ao fundo.
Negócios

Lucro do BNB cresce 31,6% e registra ganho recorde de R$ 3,1 bilhões em 2025

Resultado é impulsionado por programas de microcrédito e financiamentos no segmento empresarial.

Redação
19 de Março de 2026
Homens atualizam manualmente placa de preços de combustíveis em avenida movimentada, com carros passando ao lado e painel eletrônico ao fundo.
Negócios

Em novo aumento, gasolina comum em Fortaleza chega a R$ 6,99

O Diário do Nordeste registrou a mudança nos preços do combustível nesta quinta-feira (19).

Luana Barros
19 de Março de 2026