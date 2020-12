Kamala Harris, vice-presidente eleita dos EUA, toma vacina contra a Covid-19

A vice-presidente eleita dos EUA, Kamala Harris, tomou a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (29), em um hospital em Washington. Durante transmissão ao vivo na TV, a democrata incentivou os americanos a se imunizarem.

"Trata-se literalmente de salvar vidas", disse Kamala, 56. "Eu confio nos cientistas. E foram os cientistas que criaram e aprovaram essa vacina. Portanto, peço a todos que, quando for sua vez, vacinem-se."O marido da democrata, Doug Emhoff, também se imunizou. O casal recebeu a vacina desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Moderna.

Os Estados Unidos autorizaram o uso emergencial de dois imunizantes, um desenvolvido pelas empresas Pfizer e BioNTech, liberada em 11 de dezembro, e outro pela Moderna, aprovada sete dias depois.



O presidente eleito Joe Biden tomou a vacina da Pfizer-BioNTech no dia 21 de dezembro, em um hospital na cidade de Newark, no estado de Delaware, e também incentivou a população americana a fazer o mesmo. Ele disse ainda que o governo Trump merece reconhecimento pela vacina.



Aos 78 anos, ele faz parte do grupo de maior risco à doença e será a pessoa mais velha a iniciar um primeiro mandato como presidente na história dos EUA - ele tomará posse no dia 20 de janeiro.



O governo herdará os desafios logísticos de distribuir a vacina a centenas de milhões de americanos, bem como a tarefa de persuadir as pessoas que temem que seu desenvolvimento tenha sido apressado por razões políticas.