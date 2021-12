Veja os horários das missas que acontecerão nos dias 31 e 1º em Fortaleza e na Região Metropolitana

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou os horários e locais das missas que acontecerão na Capital e na Região Metropolitana nesta sexta-feira (31) e neste sábado (1º).

De acordo com a equipe de comunicação da instituição católica, das 85 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza que foram consultadas, 54 terão celebrações presenciais no período festivo.

No total, 11 missas devem ser realizadas na sede da Catedral Metropolitana, localizada no Centro, e nas capelas de São Pedro e da Prainha, que ficam na Praia de Iracema.

Programação

01 - Paróquia São José – Catedral Metropolitana de Fortaleza - Centro

Dia 31/12

Catedral – 12h e 19h

Igreja de São Pedro – 19h

Igreja da Prainha (Dom Manuel com Monsenhor Tabosa) – 19h

Dia 1°/1

Catedral – 11h, 17h e 19h

Igreja de São Pedro – 8h e 17h

Igreja da Prainha (Dom Manuel com Monsenhor Tabosa) – 7h30min e 17h30min

02 – Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Parque Rio Branco

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Capela Nossa Senhora de Lourdes – 19h

Capela Imaculada Conceição – 18h30min

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 17h

Capela Nossa Senhora de Lourdes – 17h

Capela Imaculada Conceição – 18h30min

03 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

Dia 31/12

Igreja do Carmo – 7h30min e 19h e 00h (Missa da virada)

Capela Medianeira – 19h



Dia 1°/1

Igreja do Carmo – 10h e 17h

Capela Medianeira – 17h

Capela São Bernardo – 7h

04 – Paróquia Nossa Senhora da Glória – Cidade dos Funcionários

Dia 31/12

Igreja Matriz – 6h30min, 18h e 20h

Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Parque Del Sol) – 17h

Dia 1°/1

Igreja Matriz – 6h30min, 11h, 16h30min e 18h30min

05 - Paróquia São Vicente de Paulo - Tabapuá - Caucaia

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Comunidade São Luís Orione – 19h

Dia 1°/1

Igreja Matriz – 6h e 19h

Comunidade Imaculada Conceição – 8h

Comunidade São Francisco – 10h

Comunidade São Luís Orione – 17h

06 - Paróquia Cristo Rei - Aldeota

Dia 31/12 – 18h

Dia 1°/1 – 6h30min e 17h

07 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Alto Alegre

Dia 31/12 – 19h

Dia 1º/1 – 17h

08 - Paróquia São Luis Gonzaga – Pecém

Dia 31/12

Comunidade Nossa Senhora da Soledade -Siupé – 16h

Comunidade São Francisco - Taíba – 18h

Igreja Matriz -Pecém – 20h

Dia 1º/1

Comunidade São Francisco - Taíba – 9h

Comunidade Nossa Senhora da Soledade – Siupé – 16h30min

Igreja Matriz -Pecém – 19h

09 - Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pirambú

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz– 19h

10 – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese

Dia 31/12 – 19h

Dia 1º/1 – 6h30min, 8h, 11h, 16h30min, 18h e 19h30min

11 – Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

Dia 31/12

Comunidade Santa Terezinha- 18h

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Mãe Rainha – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 16h30min

Comunidade Santa Terezinha- 18h

Comunidade Mãe Rainha – 19h

12 – Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Caucaia

Dia 31/12

Igreja Matriz – 17h e 19h

Comunidade Grilo – 17h

Comunidade Parque Soledade – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

13 - Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota

Sem programação

14 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

Dia 31/12

Capela São Pedro - 18h30min

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 17h

Capela São José – 18h30min

15 – Paróquia São João Batista – Horizonte

Dia 31/12 – 7h, 17h30min e 19h

Dia 1º/1 – 19h

16 – Paróquia Santa Paula Frassinetti – Granja Lisboa

Dia 31/12

Comunidade São Francisco – 17h

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Sagrado Coração de Jesus – 17h

Comunidade São João – 18h

Comunidade São Sebastião – 19h30min

17 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Nova Metrópole

Dia 31/12

Comunidade Santíssima Trindade – 17h

Comunidade Jesus Misericordioso – 17h

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Nossa Senhora Aparecida – 19h

Dia 1º/1

Comunidade São Miguel – 17h

Igreja Matriz – 19h

18 - Paróquia Santa Luzia - Meireles

Dia 31/12 – 17h e 19h

Dia 1°/1 – 17h e 19h

19 – Paróquia Jesus, Maria, José – Antônio Bezerra

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

20 - Paróquia São Pedro e São Paulo - Jardim Guanabara

Dia 31/12

Comunidade São Vicente de Paulo – 17h

Comunidade Rainha da Paz - 17h

Comunidade São José – 19h

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 17h30min

Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes – 19h

Comunidade Nossa Senhora Aparecida – 19h

21 – Paróquia Bom Jesus dos Aflitos - Parangaba

Dia 31/12

Igreja Matriz BJA – 19h

Comunidade Nossa Senhora de Fátima – 19h

Comunidade do Sagrado Coração de Jesus – 19h

Comunidade Santo Expedito – 19h

Comunidade Santa Cruz do Itapery – 19h

Comunidade Mãe do Divino Salvador – 19h

Dia 1°/1

Comunidade Mãe do Divino Salvador – 16h

Comunidade Santo Expedito – 17h

Comunidade Nossa Senhora de Fátima – 17h30min

Comunidade do Sagrado Coração de Jesus – 17h30min

Comunidade Santa Cruz do Itapery – 19h

Igreja Matriz BJA – 19h

22 – Paróquia São Miguel Arcanjo - Caucaia

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

23 – Paróquia São João Paulo II - Acaracuzinho

Dia 31/12

Comunidade Nossa Senhora de Fátima – 18h

Igreja Matriz São Francisco – 20h

Dia 1º/1

Comunidade Rainha da Paz – 17h

Comunidade Santa Edwiges – 19h

24 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Manuel Sátiro

Dia 31/12

Comunidade Sagrado Coração de Jesus – 19h

Igreja Matriz – 20h

Dia 1º/1

Comunidade São Joaquim e Santana – 17h

Igreja Matriz – 19h

25 – Paróquia São Raimundo Nonato – Rodolfo Teófilo

Sem programação

26 – Área Pastoral São João Batista – Jaçanaú - Maracanaú

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Santa Luzia – 19h



Dia 1°/1

Comunidade Santa Terezinha – 17h

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Nossa Senhora de Fátima- P. Serrado – 19h

27 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Carlito Pamplona

Dia 31/12

Comunidade Santo Antônio – 17h

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Comunidade São Francisco – 17h

Igreja Matriz – 19h

28 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Bairro de Fátima

Sem programação

29 – Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Vicente Pinzon

Dia 1º/1

Capela São José – 7h30min

Igreja Matriz – 19h

30 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Redenção

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

31 – Paróquia São José de Ribamar – Aquiraz

Dia 31/12

Comunidade da Capela São Francisco de Assis – Porto das Dunas – 18h

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 18h

Comunidade da Capela Nossa Senhora dos Navegantes – Prainha – 19h30min

32 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Mondubim

Dia 31/12

Comunidades do Parque Santana e Novo Mondubim – 19h

Dia 1º/1

Comunidades do Divino Pai Eterno e Loteamento São Mateus – 17h

Comunidades Parque Santana e Loteamento Santa Terezinha – 19h

33 – Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro – Tabuba

Sem programação

34 – Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil – Messejana

Dia 31/12 – 18h30min

Dia 1º/1– 16h30min e 18h30min

35 - Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Marechal Rondon

Dia 1º/1 – 00h e 19h

Igreja Matriz Santa Terezinha – 18h

Igreja Nossa Senhora de Fátima – 19h

36 - Paróquia São José Operário – Araturi

Dia 31/12 – 7h

37 - Paróquia São Antônio de Pádua – Jardim Iracema

Dia 31/12

Comunidade Nossa Senhora das Graças – 18h

Comunidade Nossa Senhora da Conceição – 19h

Comunidade Nossa Senhora de Fátima – 20h

Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – 20h

38 – Paróquia São Gonçalo do Amarante – São Gonçalo

Sem programação

39 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Parque Potira

Sem programação

40 – Paróquia São Francisco das Chagas – Jereissati II

Dia 31/12

Dia 1º/1

41 - Paróquia Divino Espírito Santo – Cidade 2000

Sem programação

42 – Paróquia Santo Antônio de Pádua – Pici

Dia 31/12 – 19h

Dia 1º/1 – 19h

43 – Paróquia Nossa Senhora das Dores – Campos Belos



Dia 31/12

Igreja Matriz – 18h – Adoração ao Santíssimo e Santa Missa às 19h

44 – Paróquia São Francisco Xavier – Conjunto Esperança

Dia 31/12

Comunidade Nossa Senhora das Graças - Recanto da Esperança – 17h

Comunidade São Francisco de Assis – Parque Presidente Vargas – 17h

Comunidade Senhor do Bonfim – Marrocos – 17h

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Sagrada Família - Apolo XI – 19h

Dia 01/01

Comunidade Santo Inácio de Loyola - Planalto Vitória – 17h

Comunidade São José de Anchieta - Parque Santa Rosa – 17h

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Jardim Fluminense – 19h

45 – Área Pastoral São Francisco – Vila Velha

Dia 31/12

Comunidade São Francisco – 17h

Comunidade Santa Edwiges – 18h30min

46 - Paróquia São Francisco de Paula - Aratuba

Sem programação

47 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jereissati I/Timbó

Sem programação

48 – Paróquia Mãe Santíssima – Parque Dois Irmãos

Sem programação

49 – Paróquia São Francisco de Assis – Canindezinho

Dia 31/12 – 17h

Dia 1º/1 – 17h

50 – Área Pastoral São Pedro - Canindé

Sem programação

51 – Paróquia São João Batista - Tauape

Sem programação

52 – Paróquia São José – Passaré

Dia 31/12

Comunidade Nossa Senhora da Consolação – 18h

Igreja Matriz São José – 20h

Dia 1º/1

Comunidade Santa Luzia – Jangurussu – 16h

Comunidade São Joaquim e Sant’Ana – 18h

53 – Paróquia Nossa Senhora de Salette - Bela Vista

Dia 31/12

Capela de Fátima – 16h

Igreja Matriz -19h

Dia 1º/1

Capela de Fátima – 16h

Igreja Matriz -17h30min

54 - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Benfica

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Capela São José Operário -19h

Dia 1°/1

Igreja Matriz – 17h

Capela São José Operário -19h

55 – Paróquia Santíssima Trindade – José Walter

Sem programação

56 – Paróquia Santo Antônio - Caridade

Dia 31/12

Comunidade São Domingos – 19h

Igreja Matriz – 21h

Dia 1º/1

Comunidade São Domingos – 17h30min

Igreja Matriz – 19h

57 - Área Pastoral Santo Antônio - Caiçara

Sem programação

58 – Paróquia Santo Antônio - Capuan

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

59 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Pacajus

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

60 – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery

Sem programação

61 – Paróquia São Luiz Gonzaga – Pitombeiras

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Comunidade dos Cristais – 19h

Dia 1º/1

Comunidade dos Cristais – 9h

Igreja Matriz – 19h

62 - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Dunas

Dia 31/12 – 18h

Dia 1º/1 – 18h

63 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Álvaro Weyne

Sem programação

64 - Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conjunto Ceará

Dia 31/12

Capela Santa Luzia – 17h

Igreja Matriz – 19h

Capela São Francisco –19h

Capela São José – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

Capela São Francisco –19h

65 - Paróquia São Pedro - Barreira

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Lagoa Grande

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h

66 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese

Sem programação

67 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde - Caponga

Sem programação

68 – Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório – Parquelândia

Dia 31/12 – 19h

Dia 1º/1 – 19h

69 – Paróquia Sant’Ana e São Joaquim – Eusébio

Sem programação

70 – Paróquia Nossa Senhoras das Graças – Parque Santa Maria

Sem programação

71 – Paróquia São Diogo - Cajazeiras

Sem programação

72 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Messejana

Sem programação

73 – Paróquia São José – Edson Queiroz

Sem programação

74 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia – Pedras

Sem programação

75 - Paróquia São Francisco – Dias Macedo

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h

Comunidade Santa Paula -19h

Dia 1°/1

Comunidade Sagrada Família – 17h

Comunidade Nossa de Fátima –17h

Comunidade Santa Luzia –19h

Comunidade Sagrado Coração – 19h

76 – Paróquia São João Paulo II – Guajirú

Dia 31/12 – 17h

Dia 1º/1 – 8h e 17h

77 – Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga

Sem programação

78 - Paróquia São Francisco de Assis – Conjunto Palmeiras

Sem programação

79 - ParóquiaNossa Senhora do Sagrado Coração – Aerolândia

Sem programação

80 - Paróquia São José – Lagoa Redonda

Sem programação

81 – Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres – Tancredo Neves

Dia 31/12

Igreja Matriz – 19h - junto com Capela N. Sra. de Fátima e Sagrado Coração de Jesus

Capela Nossa Senhora das Graças –19h

Capela Nossa Senhora Aparecida – 19h

Capela São Francisco Xavier – 19h

Dia 1º/1

Igreja Matriz – 19h - junto com Capela N. Sra. de Fátima, Capela Nossa Senhora das Graças e Sagrado Coração de Jesus

Capela Nossa Senhora Aparecida – 19h

Capela São Francisco Xavier – 19h

82 - Paróquia São Francisco – Mangabeira

Sem programação

83 - Paróquia São João Eudes – Luciano Cavalcante

Sem programação

84 – Santuário e Paróquia São Benedito – Centro

Sem programação

85 - Comunidade Anuncia-me

Dia 31/12 – 22h

Dia 1º/1 – 17h

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE