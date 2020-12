Veja o que abre e o que fecha no feriado de Réveillon

Comércios e serviços em Fortaleza estão com horários de funcionamento definidos para esta sexta-feira (1º), feriado de Ano Novo. Enquanto unidades de saúde e postos de combustíveis devem seguir com expediente normal, bancos, agências dos Correios e supermercados não devem atender o público no 1° dia do ano.

Veja como será o funcionamento dos empreendimentos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro:

Comércio de rua

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Fortaleza (Sindilojas) informou que as lojas de rua estarão fechadas no Ano Novo (1º). No dia 31, o horário de funcionamento será de 9h às 18h. As lojas podem fechar mais cedo, a depender do movimento e da demanda de vendas.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados terão funcionamento normal no dia 31 de dezembro, com horários estabelecidos por cada empreendimento. Já no dia 1º de janeiro, os estabelecimentos estarão fechados.

Shoppings

No North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, na véspera de Réveillon, o funcionamento de lojas e quiosques será de 9h às 18h e da praça de alimentação de 10h às 18h. No feriado de 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação abrirá às 11h e fechará às 22h.

O Grand Shopping Messejana terá um horário especial para as compras de Ano Novo. No dia 31 de dezembro, o centro comercial funcionará das 10h às 18h. Enquanto isso, no dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques do Grand Shopping estarão fechados. A praça de alimentação no feriado funcionará de forma facultativa, das 10h às 22 horas.

No Shopping Benfica, no dia 31, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será das 9h às 18h. Já em 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 11h30 às 22h.

Lojas e quiosques no RioMar Fortaleza e no RioMar Kennedy funcionam, no dia 31, de 9h às 18h. No dia 1°, no entanto, os estabelecimentos estarão fechados. Já as praças de alimentação e restaurantes funcionam das 10h30 às 22h no dia 31 e estão com funcionamento facultativo no dia 1°.

Saúde

As 42 Unidades de Pronto Atendimento no Ceará (UPAs), bem como os serviços de urgência e emergência em saúde, devem funcionar normalmente no feriado de fim de ano.

Bancos

Segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB), nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro os bancos estarão fechados, mas os caixas eletrônicos estarão disponíveis normalmente.

Postos de Combustíveis

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), o expediente nos postos de combustíveis será normal. Cada estabelecimento fará seu horário, desde que esteja aberto das 7h às 19h.

Postos que funcionam 24 horas manterão o horário, os que trabalham de 6h às 22h também. Quanto às lojas de conveniência, o horário de funcionamento será de 6h até 22h, todos os dias.

Correios

Em 1º de janeiro, os Correios não irão funcionar.

Transportes

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deve reduzir a frota de quinta-feira (31) até a sexta (1º). Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro o valor da passagem será o da Tarifa Social: R$ 3 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil).