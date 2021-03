Veja o que abre e o que fecha nesta sexta-feira (19), feriado de São José

Durante o feriado de São José, nesta sexta-feira (19), permanecem fechados serviços e atividades considerados não essenciais, com base no decreto estadual de lockdown, em vigor até o próximo dia 21.

Dessa forma, lojas de ruas, shoppings, bares e restaurantes não abrirão para atendimento presencial. Escolas e universidades também não terão aula.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza abrirão ao público, seguindo horário disposto no decreto estadual, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Farmácias

Farmácias e drogarias terão ponto facultativo, anunciou o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Saúde

As unidades de saúde do Estado funcionarão normalmente. Na rede municipal, seis postos de saúde estarão abertos para atender à população.

Bancos

Os bancos não abrirão nesta sexta-feira (19), segundo informou o Sindicato dos Bancários do Ceará. A exceção são as seguintes agências da Caixa Econômica Federal: Pecém, Serra Grande, Camocim, Maranguape, Juazeiro do Norte, Pirajá (Juazeiro), Barbalha, Várzea Alegre, Itapajé, Pacatuba, Ipueiras, Sobral, Dom José (Sobral) e Itapipoca.

Lotéricas

As lotéricas também não atenderão no feriado, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará (Sindiloce). Unidades onde as agências da Caixa funcionarão podem abrir no feriado, por decisão de cada empresário.

Postos de gasolina

Atendimento será normal, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Transportes

A frota de ônibus programada para o feriado será semelhante à usada aos domingos, disse a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). No entanto, haverá reforço de 30 veículos extras nas linhas mais procuradas.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informou não haver operação das linhas em Fortaleza, Região Metropolitana e no Interior do Estado. No sábado (20), a operação segue em seus horários atuais.

Correios

As agências dos Correios vão funcionar de acordo com decisão de cada município, explicou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Em Fortaleza, onde o feriado foi acatado pelo prefeito Sarto Nogueira, as agências não abrem. Porém, em outros municípios, onde haja decisão pela manutenção do funcionamento das atividades essenciais, as agências dos Correios abrem.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto, em todo o Ceará.

Os clientes podem entrar em contato pela central telefônica 0800.275.0195, por meio da assistente virtual da companhia que atende pelo site e pelo Cagece App (aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android).

As lojas de atendimento da companhia estarão fechadas e retomarão as atividades na segunda-feira (22), somente por agendamento realizado previamente no site da companhia.