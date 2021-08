Veja listas de agendados para a vacinação contra a Covid-19 deste fim de semana

Aproximadamente 22 mil pessoas devem ser vacinadas contra a Covid-19 no sábado (7) e no domingo (8) em Fortaleza, de acordo com a Prefeitura. Haverá atendimento para primeira dose agendado, alcançando pessoas nascidas até 1997.

Além disso, as pessoas que perderam seu agendamento da segunda dose (D2) ou chegaram à data limite, como descrito no cartão de vacinação, também podem buscar atendimento.

>> Veja a lista da população geral por idade agendada para a D1 para sábado (7)

>> Veja a lista de gestantes e puérperas agendadas para a D1 para sábado (7)

>> Veja a lista da população geral por idade agendada para a D1 para domingo (8)

Também serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem agendamento prévio:

Fortalezenses a partir de 40 anos cadastrados no Saúde Digital;

Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

Segunda dose

Os fortalezenses que perderam sua convocação para dose de reforço ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, também podem buscar atendimento nessas datas, conforme os locais descritos abaixo.

Documentos necessários

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Programação de atendimento

Centro de Eventos do Ceará:

- Atendimento por agendamento para D1

- Atendimento dos que perderam a convocação da D1 por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para D1 dos que possuem a partir de 40 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer

Sesi Parangaba e shoppings (RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Iguatemi):

- Atendimento por agendamento D1

- Atendimento dos que perderam a convocação da D1 por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para D1 dos que possuem acima de 40 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento dos que faltaram ao agendamento da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca AstraZeneca.