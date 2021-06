Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (8)

A previsão de tempo para Fortaleza aponta manhã com céu nublado e possibilidade de chuva nesta terça-feira (8). Já entre a tarde e a noite, o indicativo é de céu variando de parcialmente nublado a claro.

Previsão do tempo no Ceará foi divulgada pela previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Todo o estado segue com condições de tempo estáveis nesse início de semana.

Chuvas pontuais

Segundo a Funceme, há chances de chuvas pontuais na faixa litorânea e no Maciço de Baturité entre a madrugada e a manhã de terça.

"O cenário previsto tem relação com a presença de áreas de instabilidade que se encontram no oceano Atlântico e que tendem a se aproximar do litoral do Ceará", pontua o órgão meteorológico.