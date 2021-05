Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta sexta-feira (28)

A previsão do tempo para Fortaleza nesta sexta-feira (28) indica que o céu pode variar de parcialmente nublado a claro no período da madrugada e pela manhã, com possibilidade de chuva pontual e passageira. É o que aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com a instituição, a temperatura máxima para o dia na capital cearense deve chegar a 32° C, e a mínima a 24° C.

Baixa umidade

Na observação que os meteorologistas fizeram nesta semana, o tempo segue firme nos próximos dias, e o Centro-Sul do Ceará deverá apresentar tempo mais seco.

Sem cenário favorável para chuvas, o Estado deverá ainda apresentar taxas de umidade relativa do ar abaixo dos 40%.

Tempo seco no interior

A gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, explica porque o interior é mais atingido pelo tempo seco.

“Áreas do interior do estado apresentam umidade relativa do ar mais baixa quando comparadas ao litoral devido à própria continentalidade, ou seja, a distância do Oceano. Além disso, contribuem as condições predominantemente mais secas do solo e da vegetação reduzindo a evapotranspiração para a atmosfera”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80%. Climatologicamente, este cenário é mais comum no segundo semestre do ano.