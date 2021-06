Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (10)

Fortaleza e Região Metropolitana devem apresentar céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (10), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A intensidade da chuva poderá variar também, de fraca a ocasionalmente forte durante a madrugada e a manhã, aponta o prognóstico. À tarde e à noite, o céu ficará variando de poucas nuvens a claro.

Ceará

De acordo com os meteorologistas, haverá nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará com possibilidade de chuva na faixa litorânea do Estado.

A instituição aponta que, no momento, todo o Centro Norte do Ceará apresenta predomínio de nebulosidade e que na macrorregião da Ibiapaba está ocorrendo chuvas pontuais e passageiras.

Também segundo a Funceme, as chuvas que estão previstas para ocorrer, devem-se à presença de áreas de instabilidade que se encontram no oceano Atlântico e que tendem a se aproximar do litoral do Estado.