Veja a previsão do tempo para Fortaleza e Ceará neste fim de semana

O primeiro fim de semana de junho deverá ser de poucas nuvens na macrorregião de Fortaleza e nas demais do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No sábado (5), a temperatura máxima na capital cearense será de 33º, e a mínima será de 25º, aponta a instituição. Já no domingo (6), será 33º e 24º, respectivamente.

As atuais condições apontam ainda para possibilidade de rajadas pontuais em torno de 50 km/h, principalmente próximo à faixa litorânea e baixa umidade do ar no interior, segundo os meteorologistas.

Neste fim de semana, o céu deverá apresentar predomínio de céu claro, ou seja, sem perspectiva de chuva, conforme a Funceme.

Ventos

De sexta-feira (4) a domingo (6), a Umidade Relativa do Ar (UR) deverá manter-se abaixo de 45%, principalmente no período da tarde e no Centro-Sul do Estado.

A Funceme ainda prevê de ventos com velocidade variando entre 27 e 35 km/h, com rajadas pontuais e passageiras de 48,6 a 59,4 km/h, sendo estas concentradas próximo à faixa litorânea.