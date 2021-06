Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana em Fortaleza aponta predominância de céu parcialmente nublado e claro, e ainda possibilidade de precipitações. O período entre a madrugada e a manhã de sábado (12) e domingo (13) pode registrar chuvas.

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão para o Ceará

No Ceará, a previsão é de céu variando entre parcialmente nublado em todas as regiões no fim de semana. Para a faixa litorânea e a região da Ibiapaba, há chance de chuva tanto no sábado quanto no domingo.

Segundo a Funceme, as precipitações podem ocorrer entre a madrugada e a manhã dos dois dias. Na Ibiapaba e no Litoral Norte, a chuva pode cair ao longo do dia em diferentes períodos do sábado (12), com intensidade entre fraca e ocasionalmente forte.