Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (9)

Fortaleza deve amanhecer chuvosa nesta quarta-feira (9). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê céu parcialmente nublado, com possibilidade de precipitações, entre a madrugada e a manhã.

As temperaturas mínima e máxima devem ser de 25° C e 33° C, respectivamente. Já à tarde e à noite, a previsão é de céu entre parcialmente nublado e claro.

Ceará

Foto: Funceme

Para o restante do Ceará, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões. Há possibilidade de chuva nos sertões Central e do Inhamuns, litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza, além da Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Entretanto, a expectativa é de leves precipitações.