Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (2)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (2) em Fortaleza indica céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva entre o período da madrugada e manhã. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

À tarde e à noite, a Capital deve se manter com poucas nuvens no céu, diminuindo a possibilidade de precipitações. A temperatura mínima prevista é de 24° C e a máxima pode chegar a 32° C.

Na análise do Estado, o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, segundo a Funceme.

Imagens de satélite da tarde desta terça-feira (1º) mostram nuvens sobre a macrorregião da Ibiapaba e sobre parte do Sertão Central Inhamuns. Essa nebulosidade pode contribuir para chuvas pontuais e passageiras.

Balanço da Quadra Chuvosa

Também nesta quarta, a Funceme apresentará o balanço oficial da quadra chuvosa de 2021 no Estado, referente aos meses de fevereiro a maio. A tendência de precipitações para o início do mês de junho também deve ser abordada na divulgação dos dados.