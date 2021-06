Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (16)

A previsão do tempo em Fortaleza para esta quarta-feira (16) indica céu variando entre parcialmente nublado e claro, com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã. Entre a tarde e a noite, o céu deve permanecer claro.

Informações foram divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão para o Ceará

Para todo o Ceará, o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro, de acordo com a Funceme. Há possibilidade de chuva em toda a faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana, no Sertão Centra e Inhamuns e no Cariri.

Segundo o órgão meteorológico, as precipitações, ainda que pontuais, se dão por conta do aparecimento de algumas áreas de instabilidade formadas sobre o norte do Nordeste.