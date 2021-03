Veja a previsão do tempo do Ceará para o fim de semana

O Ceará tem condições favoráveis para chuva em todas as regiões nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Fortaleza, que registrou a maior chuva de 2021 entre a noite de quinta-feira (25) e a manhã desta sexta, deve seguir com precipitações intensas.

A previsão é de tempo nublado e chuva em todas as macrorregiões do Estado até sábado. Os maiores acumulados devem se concentrar na faixa litorânea, no litoral Norte, nas regiões da Ibiapaba, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Para a Capital e Região Metropolitana, a previsão é de tempo nublado e chuva contínua, em mais de 50% do território, durante a manhã e a tarde desta sexta. Também há possibilidade de chuva à noite. No início da manhã, Fortaleza registrou a menor temperatura de 2021 - 20,4°C.

Legenda: Ceará tem condições favoráveis à chuva até sábado (27) Foto: Fabiane de Paula/SVM

No sábado (27), os municípios da RMF também devem registrar chuva em mais de 50% da área durante a madrugada e a manhã. À tarde e à noite, a precipitação deve ser isolada.

Já no domingo (28), a faixa litorânea do Ceará deve ter chuva isolada. Para as demais regiões, a previsão é de eventos de chuva, em mais de metade dos territórios. O estado tem nebulosidade variável em todo o período.