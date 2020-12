Veja a movimentação nas Praias do Cumbuco e do Futuro

Com temperatura de 29°C e vento a 24 km/h, na manhã desta sexta-feira (25), diversas pessoas aproveitaram o feriado natalino para ir à praia. O Sistema Verdes Mares registrou as movimentações na Praia de Cumbuco, localizada no Município de Caucaia, a 35 km da Capital, e na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Espalhados pelas cadeiras das barracas na areia, grupos de amigos e familiares aproveitam o dia de sol neste Natal. No entanto, poucos faziam uso das máscaras de proteção e de álcool em gel, nem respeitavam a distância mínima de 2 metros, medidas preventivas obrigatórias contra a Covid-19.

Confira galeria com imagens da fotógrafa Fabiane de Paula: