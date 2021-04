Veja a lista de agendados para vacinação contra Covid-19 em Fortaleza neste domingo (18)

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza segue, neste domingo (18), para profissionais de saúde e idosos acima de 61 anos. A imunização ocorre em sete pontos da Capital entre as 9h e as 17h, nas modalidades drive-thru e ponto de acolhimento.

Além disso, as pessoas com idades entre 65 e 74 anos que perderam a data de agendamento terão uma nova chance de receber o imunizante. Para ser contemplado, o idoso deve levar a comprovação do agendamento prévio perdido, documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

O agendamento é realizado a partir dos cadastros feitos na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

A Prefeitura informou que, no caso de idosos sem acesso à internet ou com dificuldade na realização do cadastro, atua por meio de busca ativa, realizada pelas equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Locais de vacinação

A vacinação ocorrerá em drive-thrus na Arena Castelão, no Centro de Eventos e nos shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy.

Já as salas de acolhimento funcionam nas policlínicas Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube; Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré; e Dr. José Eloy da Costa Filho, no Bonsucesso.