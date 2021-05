Veja a lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza neste domingo (30)

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza continua neste domingo (30) em quatro pontos de aplicação das 9h às 17h. Estão agendados profissionais da educação, da saúde e pessoas da terceira fase da imunização.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação da vacina (D1) corre mediante agendamento, o que obriga a população a verificar a lista nominal antes de ir receber o imunizante. Data, local e horário também podem ser confirmados através de mensagens de e-mail ou WhatsApp.

Documentos obrigatórios

Todos os agendados para primeira dose (D1) devem apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de endereço.

Profissionais da Educação devem ainda estar com um comprovante de vínculo (contracheque ou carteira de trabalho) e uma autodeclaração para o retorno presencial às atividades após a imunização, que está disponível na plataforma Saúde Digital.

As pessoas incluídas na terceira fase precisam apresentar atestado médico. Para gestantes, é obrigatório levar o cartão de pré-natal e comprovante de comorbidade, por exemplo. Já as puérperas, isto é, mulheres que tiveram bebês há 45 dias, precisam apresentar a certidão de nascimento do filho.

Locais de vacinação

Centros de imunização

- Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

- Salas de acolhimento para vacinação:

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Sesi Parangaba

Centro de Eventos (salões Taíba e Jericoacoara)