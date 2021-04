Universidades do Ceará lançam nota em defesa da ciência e ofertam estrutura para vacinação

Cinco instituições do ensino superior público do Ceará lançaram, neste sábado (3), nota conjunta de apoio à ciência e à vacinação contra Covid-19, e de repúdio ao negacionismo e a ameaças contra o governador Camilo Santana.

A declaração é assinada pelos reitores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), da Universidade Regional do Cariri (URCA), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA). A Universidade Federal do Ceará (UFC), gerida pelo reitor Cândido Albuquerque, não consta na lista.

Ao definir o momento atual como “mais grave crise dos últimos tempos”, as instituições reafirmaram o “apoio às medidas de enfrentamento ao coronavírus baseadas na ciência, no diálogo amplo e aberto com os diversos setores, e às ações de assistência social e de apoio financeiro às populações mais vulneráveis”.

Reitores de Universidades do Ceará em nota pública “Solidarizamo-nos, também, com as famílias que enfrentam perdas e que se encontram em dificuldade nesse momento tão delicado.”

A nota também reforça a disponibilização de profissionais, estrutura física e de equipamentos das universidades para ações de combate à doença pandêmica, como armazenamento de vacinas.

Leia nota na íntegra:

Nota em defesa da vida

Os reitores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), da Universidade Regional do Cariri (URCA), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA) vêm a público manifestar seu apoio incondicional à vida e à ciência. No esteio desse posicionamento, repudiamos as recentes ameaças de morte direcionadas ao Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, em virtude da manutenção de medidas sanitárias, para salvar vidas, no combate à Covid-19.

Em um momento marcado pela mais grave crise sanitária dos últimos tempos, solidarizamo-nos com o governador e reafirmamos nosso apoio às medidas de enfrentamento ao coronavírus baseadas na ciência, ao diálogo amplo e aberto com os diversos setores da sociedade e às ações de assistência social e de apoio financeiro direcionadas, principalmente, às populações mais vulneráveis. Solidarizamo-nos, também, com as famílias que enfrentam perdas e que se encontram em dificuldade nesse momento tão delicado.

Na oportunidade, colocamo-nos, novamente, à inteira disposição do estado no combate à pandemia. Disponibilizamos nossa estrutura física e de equipamentos para quaisquer ações necessárias, como a vacinação da população e o armazenamento de insumos.

Temos, também, grande expertise científica e intelectual, que se reflete em pessoal altamente qualificado para atuar na atenção de saúde às pessoas e na educação para a saúde e o autocuidado.

Seguimos firmes, ao lado da sociedade cearense, na luta incessante contra o negacionismo e o obscurantismo, pela preservação da vida.

Assinaram os reitores: Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Prof. Dr. Francisco do O’ de Lima Júnior, da Universidade Regional do Cariri (URCA); prof. Me. Hidelbrando dos Santos Soares, da Universidade Estadual do Ceará (Uece); prof. Dr. José Wally Mendonça Menezes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); prof. Dr. Ricardo Luiz Lange Ness, da Universidade Federal do Cariri (UFCA)