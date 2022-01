Universidade de Fortaleza abre vagas para torneio on-line de Fifa e LoL

Um dos mercados em ascensão no mundo, os e-sports se mostram cada vez mais como uma opção de carreira. Para quem quer apostar nessa área, entre os dias 24 e 28 de janeiro, será realizada a terceira edição do Circuito E-Sports, promovido pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Os jogadores participantes poderão competir em partidas de Fifa ou League of Legends (LoL). As etapas do torneio serão na modalidade on-line, com a final de Fifa ocorrendo de forma presencial. As inscrições podem ser realizadas no portal oficial do evento até o dia 19 deste mês.

O evento é aberto para a participação de qualquer interessado, desde que esteja na faixa etária de 15 a 25 anos. As premiações para as competições são: 1º lugar, um IPhone 11; 2º lugar, uma assistente virtual Alexa Echo Dot 4ª geração; 3º lugar, um gift card no valor de R$ 200.

Cada jogo conta com critérios específicos de regras. O regulamento completo está disponível na página do evento. No caso do torneio de Fifa, os participantes precisam competir com seus próprios equipamentos, Playstation 4. Ao todo, podem se inscrever até 100 participantes.

Já no caso de League of Legends, os participantes irão competir de forma totalmente on-line durante todo o evento. Haverá um servidor Discord disponível durante as partidas. Cada equipe irá contar com cinco membros titulares e dois reservas.

Diferentes oportunidades de atuação

Essa será a primeira edição do Circuito E-Sports aberta ao público geral. Iniciativas anteriores foram realizadas somente para alunos e funcionários da Unifor. Neste ano, um dos focos também é apresentar aos participantes as possibilidades de se trabalhar no mercado de produção de games nos diferentes cursos oferecidos pela Universidade, com detalhes sobre a abrangência do mercado e a cadeia produtiva do segmento.

“A Universidade de Fortaleza oferece vários cursos na área de tecnologia que subsidiam com diversos saberes para quem pretende atuar com o universo de desenvolvimento de games: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, entre outros'', explica a professora Rafaela Ponte Lisboa, da assessoria pedagógica do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Unifor.

Além dos cursos voltados para área de Tecnologia, a indústria de games também busca profissionais de outras áreas de atuação para os diferentes elementos que compõem os jogos. “Vamos além do mundo da tecnologia e passamos a contar com a contribuição de pessoas formadas em Cinema e Audiovisual e Publicidade e Propaganda. São muitas as áreas envolvidas no processo de desenvolvimento de games”, comenta Glêdson Araújo, editor de conteúdo da Universidade de Fortaleza, que reforça a integração de profissionais de roteiro, design, trilha sonora e mais.

Serviço

Circuito E-Sports:

Torneios de Fifa e League of Legends

Inscrições até 19 de janeiro no portal oficial do evento

Competição entre os dias 24 e 28 de janeiro

Contato para mais informações

Divisão de Atividades Desportivas (DAD): (85) 3477-3849

Site oficial: unifor.br/tec