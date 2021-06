Secretaria da Saúde de Fortaleza vai apurar suposto erro durante aplicação de vacina contra Covid-19

A alegria de José Gotardo dos Santos, 55, por receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Fortaleza, às 9h deste sábado (19), está misturada à incerteza. Ao ver o vídeo gravado por um familiar no momento da aplicação, o engenheiro agrônomo observou: “o êmbolo da seringa não se move”. Em nota, a Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS) confirmou que "o posto de saúde recebeu uma denúncia de possível erro durante aplicação do imunobiologico" e disse que o caso será apurado.

Nas imagens, é possível ver uma profissional de saúde do posto Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, cumprindo o procedimento completo de aplicação: insere a seringa no braço de Gotardo, retira e cobre com um algodão.

José Gotardo 55 anos Quando saímos e colocamos o vídeo nas redes sociais, os amigos ficaram dizendo ‘você não foi vacinado!’. No vídeo, dá a impressão nítida de que não foi aplicada.

Segundo ele, no momento anterior à vacinação, houve uma discussão com a profissional de saúde, que solicitou que a aplicação não fosse filmada. “Ela não estava usando luva e não queria filmagem. Discutimos e ela aceitou. Por causa do mal estar, não observamos na hora”.

Gotardo garante que, ao perceber a possível fraude, retornou ao posto de saúde para reportar o caso à coordenação. “Fomos muito maltratados, e no fim ela disse que a gente fosse procurar nossos direitos”, declara. “A dúvida é se fui vacinado ou não”, conclui.

Esclarecimento

A Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS) confirmou que "o posto de saúde recebeu uma denúncia de possível erro durante aplicação do imunobiologico".

"O denunciante e sua acompanhante foram acolhidos pela coordenação do posto, a situação foi formalizada e encaminhada para comissão de análise da SMS, e iniciado procedimento investigativo, que inclui monitoramento e testes laboratoriais, se necessário, atendendo os intervalos previstos nos protocolos de imunização", prossegue o posicionamento.

A Pasta reforça ainda que "a Prefeitura de Fortaleza já aplicou 1.215.500 doses da vacina contra a Covid-19, desde o início da campanha em 18 de janeiro. Somente hoje (19), aproximadamente 40 mil pessoas estão agendadas para receber o imunobiológico".