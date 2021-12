Remessa com 252.720 doses de reforço da Pfizer chega ao Ceará nesta quarta-feira (22)

Mais 252.720 doses de imunizantes da Pfizer chegarão nesta quarta-feira (22) ao Ceará, cuja cobertura vacinal contra a Covid-19 já alcançou 90% da população maior de 12 anos.

As informações foram compartilhadas via redes sociais pelo governador Camilo Santana. O chefe do Executivo frisou que o novo lote será usado como dose de reforço da população e ressaltou o alcance da vacina nos 184 municípios cearenses.

"Chegamos a 90% da população acima de 12 anos com a primeira dose e superamos 80% com a D2, além de termos avançado na dose de reforço", escreveu Camilo após anunciar a remessa de vacinas para o Estado.

Ainda segundo o gestor, o Ceará acompanha o "processo de envio" de imunizantes pediátricos para crianças de 5 a 11 anos, faixa etária que está apta a receber o imunizante conforme deliberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Legenda: Camilo Santana afirmou que acompanha o envio de vacinas para crianças de 5 a 11 anos Foto: Reprodução/Redes sociais

D2 e dose de reforço em Fortaleza

Ainda nesta quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) agendou a população para a segunda dose (D2) e a dose de reforço.

