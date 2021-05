Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, mas é preciso seguir recomendações

As pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 podem doar sangue. No entanto, existem algumas recomendações que os interessados devem seguir. O Diário do Nordeste conversou com a médica Denise Brunetta, hematologista e diretora de hemoterapia do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), para esclarecer as principais dúvidas.

Denise Brunetta Hematologista e iretora de hemoterapia do Hemoce Quem tomou a vacina contra Covid pode sim doar sangue. O intervalo entre a vacinação e a doação de sangue varia conforme a vacina que a pessoa receber", afirma Denise Brunetta.

Segundo a hematologista, se a vacina tomada for a Coronavac, o intervalo deve ser de 48h entre a vacinação e a doação. Para as demais vacinas, o intervalo a ser respeitado é o de sete dias. "É necessário respeitar esse intervalo conforme a orientação dos fabricantes, do Ministério da Saúde, porque pode teoricamente ocorrer alguma interferência nos testes laboratoriais feitos para avaliação do doador", detalha.

Não existem riscos

Denise explica que não existe nenhum risco em relação à vacinação após a doação de sangue, sendo "possível que a pessoa doe sangue e vá se vacinar posteriormente". No entanto, os efeitos colaterais podem existir, principalmente relacionados à vacina. Por isso, é importante respeitas os intervalos.

Denise Brunetta Diretora de hemoterapia do Hemoce "Qualquer sintoma que a pessoa apresente também após a doação de sangue deve ser informada ao hemocentro, para podermos decidir o que fazer com aquela bolsa doada. Evitando qualquer complicação para o receptor", afirma.

Recomendações para doação de sangue

É preciso estar saudável e bem alimentado;

Pesar acima de 50 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Apresentar um documento oficial com foto;

Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal;

Os voluntários podem agendar a doação pelo site: doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones (85) 3101-2305 e (85) 99681-7597 – WhatsApp.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza