Software para facilitar comunicação de pacientes com dificuldade na fala é testado em Fortaleza

Um software criado para melhorar a comunicação de pessoas com doenças degenerativas e com dificuldades na fala está sendo testado em pacientes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), ligados ao Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Edinizia Marques, de 66 anos, é uma das pessoas que participa do programa de testagem. Há quatro anos a idosa foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), no estágio atual da doença, a Edinizia já não consegue verbalizar ou movimentar as mãos.

Quem conta a história por ela é a nora da paciente, Nargila Rocha, que relata que a família está animada com a possibilidade de Edinizia voltar a se comunicar. "Antes, ela conseguia escrever e também se comunicar pelo ABC em papel, mas, com o avanço da doença, ela já não consegue mais. Ela ficou muito animada e nós também. No primeiro momento, já sentimos um pouco do retorno em nossa comunicação com ela”, detalha.

Autonomia do paciente

Conforme explica Ítala de Brito Oliveira, terapeuta ocupacional do SAD do HGWA, os pacientes que tem a comunicação limitada enfrentam dificuldades no fechamento dos ciclos de vida.

Ítala de Brito Oliveira Terapeuta ocupacional Nós queremos que esse paciente tenha uma reinserção na rotina domiciliar, para ele conseguir falar seus desejos e ser dono de suas vontades"

Ela acrescenta ainda que com essa comunicação facilitada, até os cuidados dos profissionais de saúde e da própria família para aquele paciente ficam mais fáceis e acessíveis.

Homenagem ao avô

O software se chama ‘Sistema de Comunicação Alternativa Santos Vieira’, e busca homenagear o avô do criador do programa que foi diagnosticado com ELA, o professor do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Vieira.

Roberto Vieira Criador do software e professor da UFC Estamos estudando a melhor forma que tenha comandos mais confortáveis, com configuração mais flexível e movimentação mais adequada, sendo personalizado para cada pessoa”

A cabeça e os olhos vão guiar a utilização do sistema, que necessita basicamente de um computador, ou notebook, com webcam e o sistema operacional Windows. Já estão sendo avaliadas a possibilidade de rodar em um sistema Android, para uso em tablets.

A previsão é de que o sistema seja disponibilizado em novas versões à medida que se consiga uma comunicação mínima viável. “Não deve demorar”, pontua.