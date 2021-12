Povos do Mar traz roda de saberes e documentário sobre comunidades do litoral

Enaltecendo a ancestralidade, o Sesc Ceará realiza mais uma edição do projeto “Povos do Mar” em 2021. Entre os dias 12 e 20 de dezembro, o encontro promove uma programação híbrida e gratuita, com atividades que celebram o trabalho de rendeiras, mestres da cultura, pescadores, artesãos e marisqueiras atuantes nas mais de 200 comunidades litorâneas do Ceará.

“O Povos do Mar é um verdadeiro momento de congraçamento, de ressignificação das humanidades. Há muitas potências que encontramos nestas comunidades, queremos socializar na sociedade como um todo, pois estamos diante de patrimônios artísticos, históricos e subjetivos muito valiosos para o Ceará”, afirma Paulo Leitão, consultor do Sesc Ceará

Roda de saberes, arte e cultura

Nesta quarta-feira (15), o Encontro realiza uma série de rodas de conversas, oficinas e apresentações culturais aos espectadores on-line.

Com transmissão pela manhã e tarde pelo Youtube, o Festival Calungas, Cassimiros e Mamulengos, que mistura religiosidade, música e teatro de bonecos, ganha mais uma edição e tem participação dos Mestres Gilberto Calugueiro, Marquinhos Calugueiro, Chico Bento, Cleomir e Tatiana Alencar.

Além da música, o público poderá conferir ciclo de debates e oficinas sobre a vivência das comunidades litorâneas cearenses, como os cortejos de maracatu, cotidiano de pescadores do Rio Ceará, receitas de pratos típicos e ações de sociabilidade e empoderamento da juventude.

Gastronomia ancestral

Durante o Encontro Povos do Mar, o público também poderá assistir a um documentário inédito, que retrata a cultura alimentar de seis comunidades tradicionais de Icapuí, entre elas Córrego do Sal, Olho D´água, Requenguela, Barrinha de Mutamba e Ponta Grossa, comunidade pesqueira conhecida mundialmente por suas pesca e cultura de lagostas.

No episódio desta quinta-feira (16), a chef Van Régia, entusiasta da gastronomia cearense, vai conhecer Sandra Ranúsia, líder da comunidade Olho D´água, renomada pela preparação de petas, tapiocas e beijus.

Os três últimos do webdocumentário “Saberes e Sabores dos Povos do Mar” serão exibidos entre os dias 17 e 20 de dezembro, a partir das 19 horas, no canal do Sesc Ceará no Youtube.

“A cozinha sempre foi meu laboratório de sentidos, de expressão e de vida. Conhecer essas comunidades de perto, muitas, inclusive, lideradas por mulheres, ver de perto seus modos de vida e cultura, para além da gastronomia em si, foi um verdadeiro aprendizado”, afirma Van.

Confira a programação completa dos próximos dias do Encontro:

15 de dezembro (quarta-feira)

9h - Conhecendo o EcoMuseu Natural do Mangue (Youtube)

10h30 - Festival Calungas Casimiros e Mamulengos (Youtube)

14h - Conversas para Elos: Homens e Mares (Youtube)

15h - Uirapuru Orquestra de Barro (Youtube)

15h30 - Conheça a tradicional Casa da Tapioca Guajiru (Youtube)

15h30 - Cortejos, Corações e Loas nas práticas de sociabilidade do Maracatu Cearense

17h - Festival Calungas Casimiros e Mamulengos (Youtube)

18h - DiCumê: Camurupim Assado na Brasa (Youtube)

19h - Websérie Sabores e Saberes dos Povos do Mar - Episódio 3 (Youtube)

21h - Castelos e Bois de Areia: Práticas de educação e empoderamento (Youtube)

16 de dezembro (quinta-feira)

12 horas - Ritual Torém das tribos Tremembé e Suassuamussará (Youtube)

19 horas - Websérie Sabores e Saberes dos Povos do Mar - Episódio 4 (Youtube)

Serviço

11º Encontro Sesc Povos do Mar

Período: 12 a 16 de dezembro Programação e mais informações: https://www.sesc-ce.com.br/povos-do-mar-heranca-nativa/

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE