Pessoas dormem em filas para receber vacinas contra a Covid-19 em Cascavel

Centenas de pessoas se aglomeram, neste sábado (12), em diversos pontos de vacinação contra a Covid-19 em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Alguns indivíduos, que aguardam desde a noite de sexta-feira (11), chegaram a dormir enquanto aguardavam na fila para garantir uma senha.

"Teve gente que dormiu aqui [na fila]. As primeiras pessoas chegaram às 9 horas da noite", contou a doméstica Vanda Maria do Nascimento Lima, de 51 anos.

Ela chegou por volta das 7 horas na Escola Municipal Julia de Melo, no bairro Bessalandia, e pegou a senha de número 627.

Legenda: Vanda Maria do Nascimento pegou a senha de número 627 Foto: Halisson Ferreira

"É uma desorganização! O certo era terem ido para os distritos, pois eu sou de Manassés. Ai a gente sai correndo risco, esperando carro nas beiras de estradas. Por que do Manassés para vir para cá [Cascavel] pago R$ 10 para vir e R$ 10 para voltar. E se eu não tivesse [esse dinheiro]?", protestou a agricultora Geane Rocha Silva, de 46 anos.

Diabética, hipertensa e com cardiopatia, ela teve que enfrentar um trajeto de 3 quilômetro a pé, para depois conseguir pegar um transporte até a cidade, em uma viagem de 30 min. Ao chegar no local, por volta de 5h, Geane Rocha se surpreendeu com a quantidade de pessoas.

"Liguei lá para casa, para pedir as meninas para colocar água para os meus pintos, por que eu pensei que era ligeiro. [...] Diz que não pode fazer aglomeração, mas para que mais do que isso aqui?", disse.

Sábado de vacinação

Ao longo da semana, a Prefeitura de Cascavel publicou uma série de comunicados nas redes sociais, convocando a população para uma espécie de mutirão de vacinação neste sábado, entre às 8h e 16h, distribuindo em quatro pontos; Escola Municipal Julia de Melo; Centro Educacional Municipal (CEM); UBS Alto Luminoso; UBS Planalto.

Nas postagens, o Município informa que as doses seriam aplicadas por ordem de chegada, através da distribuição de senhas. Segundo a prefeitura, a ação é destinada aos profissionais da saúde, trabalhadores da educação e pessoas com idade entre 40 a 59 anos, com e sem comorbidades, que estão cadastrados no Saúde Digital.

Conforme a secretária municipal da Saúde, Margareth Telles, Cascavel publica listas nominais com as pessoas agendadas para receberem os imunizantes, mas, devido a um erro no sistema, não foi possível seguir esse esquema neste fim de semana.

“Nós normalmente fazemos agendamentos. [Mas], durante essa semana, a quantidade de vacinas que nós recebemos foi referente às pessoas que haviam feito o cadastro [no Saúde Digital] até 7 de junho. Então, o próprio sistema não nos permite tirar por data, então inviabilizou para que nós convocássemos nominalmente, seguindo uma sequência lógica de agendamentos por data”, explicou a titular.

No entanto, nas publicações feitas nas redes sociais da prefeitura a informação sobre o cadastro realizado até o dia 7 de junho não é mencionada.

"Durante toda a semana está tendo vacina nas unidades de saúde, que as pessoas tenham calma, tenham paciência. Mas, infelizmente, é desde o início desta pandemia a gente vem contando com a compreensão da população, que não é fácil. A questão do uso de máscara, do distanciamento social. Temos pessoas nas filas solicitando esse distanciamento, mas é muito complicado as pessoas entenderem", completou Telles.