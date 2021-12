Papai Noel é derrubado de jangada por onda enquanto chegava em praia de Fortaleza: 'Comecei a rir'

Um homem vestido de Papai Noel foi derrubado de uma jangada por uma onda enquanto chegava na Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, para realizar uma distribuição de presentes a crianças do bairro. Pessoas que estavam no local gravaram a cena, na tarde deste sábado (25), e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Quem estava na embarcação com usando a roupa do "Bom Velhinho" era o promotor de vendas Tom Pimenta, de 28 anos.

Ele e o pai, juntos a um grupo de jangadeiros, realizam ações sociais de distribuição de brinquedos a crianças carentes.

De acordo com Tom, o objetivo deste ano era fazer uma "chegada triunfal" com a jangada, o que não foi possível por causa da onda, que o derrubou.

'Foi engraçado', diz o Papai Noel "Assim que aconteceu de a jangada virar, foi um susto. Eu pensei que ela ia virar novamente e iria cair em cima de mim. A sensação ali foi um pouco de medo, mas, depois que eu vi que estava tranquilo, eu comecei a rir porque foi engraçado", afirma o promotor de vendas. Legenda: O promotor de vendas conta que realiza ações sociais de distribuição de brinquedos a crianças carentes Foto: Reprodução/Redes sociais Logo após a queda, algumas pessoas ajudaram o Papai Noel, que tentava se reerguer. Depois do ocorrido, Tom realizou a ação social mesmo estando molhado.