Ônibus é atingido por princípio de incêndio no Terminal do Siqueira; veja vídeo

Um ônibus sofreu um princípio de incêndio no Terminal do Siqueira, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (26). A ocorrência foi registrada por volta das 19h, segundo testemunhas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), não havia nenhum passageiro no interior do veículo, que fazia a linha 097 - Antônio Bezerra/Siqueira.

VEJA VÍDEO:

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a área do terminal onde aconteceu o princípio de incêndio ficou coberta com muita fumaça.

"A equipe do terminal foi acionada e, imediatamente, contornou o fogo com o uso de extintores", informou a Etufor.