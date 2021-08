Ônibus de turismo bate em poste, derruba fiação, e passageiros ficam sob risco de choque, no Centro

Um ônibus de turismo bateu em um poste de energia elétrica e derrubou a fiação de um trecho da Avenida Dom Manuel, no bairro Centro, em Fortaleza, ao desviar de um motociclista, na noite desta terça-feira (10). Na ocasião, 48 passageiros - naturais do Rio de Janeiro, São Paulo e Macapá - ficaram presos no veículo, sob risco de choque. Uma mulher ficou levemente ferida.

À reportagem, alguns dos turistas relataram que o grupo havia passado o dia em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Norte do Ceará, e estava voltando para os hotéis, localizados no Centro e no bairro Meireles, quando o acidente aconteceu.

De acordo com os passageiros, o motorista seguia pela Avenida Dom Manuel quando notou um motociclista na via. Ao desviar dele, bateu em um poste de energia elétrica e derrubou o equipamento e a fiação em cima do ônibus.

Já outras pessoas que estavam no ônibus consideram que ele dormiu ao volante, o que será, ou não, constatado durante as investigações. O grupo relatou ter ficado, pelo menos, uma hora no veículo até a situação ser resolvida.

Assustados

Segundo a professora Thaís Freire, turista do Rio de Janeiro, os passageiros que estavam dormindo acordaram assustados com o fato. "Ouvimos o barulho e fomos projetados um pouco para frente", afirma.

"Minha irmã e eu estávamos lá atrás, e ela viu que tinham muitos fios em cima do ônibus. Então, a gente teve que aguardar até eles serem retirados", lembra, acrescentando que uma mulher ficou levemente ferida na ocasião.

"Ela se levantou para se ajeitar justamente na hora que o ônibus bateu no poste. Se feriu um pouco mais, ficou com um pouco de dor, mas nada de corte ou machucado grave", diz.

Apoio

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Uma equipe da Enel, distribuidora de energia do Estado, desligou a rede elétrica para as pessoas saírem do veículo sem risco de choque.