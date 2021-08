Novo perfil do profissional de contabilidade é tema de palestra gratuita na Unifor

As rápidas mudanças do mercado global, as novas tecnologias e o cenário de incertezas que o mundo vive desafiam profissionais em posição estratégica nas organizações, como os contabilistas. Atenta a esse novo momento, a Universidade de Fortaleza (Unifor) promove live nesta sexta-feira, dia 17, às 19 horas, com o tema " O papel do contador contemporâneo: criando valor em tempos de incertezas".

A palestra online e gratuita contará com a participação da professora Maria Clara Bugarim, presidente da Associação Interamericana de Contabilidade (AIC) e vice-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza, Carlos Augusto de Oliveira Júnior, sócio da Abax Auditoria e Consultoria e professor universitário, e Alexandra Siebra, coordenadora do curso de graduação em Ciências Contábeis da Unifor. Para participar é necessário se inscrever.

De acordo com Alexandra Siebra, a live vai trazer uma perspectiva para quem aspira a profissão de contabilista, considerando a visão de um mercado que demanda deste tipo de profissional "um perfil de parceiro estratégico que endereça soluções de forma tempestiva, compreensível e assertiva", destaca a professora.

Carlos Augusto Oliveira pontua que, no mundo contemporâneo, saiu de cena o contador voltado à técnica e se evidenciou aquele voltado à análise, à interpretação, ao planejamento, ao futuro, visando gerar prosperidade e perenidade para as empresas. "Ele deixa de ser um mero registrador do passado para ser um planejador, uma pessoa de resultado do futuro das organizações”, ressalta o professor.

Pandemia

A professora Alexandra Siebra ressalta que a era da informação digital e os momentos críticos decorrentes da pandemia criam novos cenários a cada instante, que desafiam os profissionais a desempenharem papéis para além das competências técnicas. Além disso, a pandemia evidenciou a necessidade de se reinventar e se adaptar ao novo.

Legenda: Alexandra Siebra: mercado demanda um perfil de parceiro estratégico Foto: Acervo pessoal



“A principal reflexão deste período é a de que devemos aprender a aprender. Encaramos, cada vez mais, as rupturas aos modelos como conhecemos algo natural. A única constância é a mudança. Elas acontecem de forma frequente, e geram cenários de transformações tão intensas e complexas que os profissionais precisaram desempenhar seus papéis a partir de competências procedimentais e atitudinais. Portanto, deve-se saber o que fazer e como fazer, sendo capaz de gerar as transformações desejadas pelos diversos interessados”, ensina.

Perfil do profissional

O contador pode atuar tanto no setor público quanto na esfera privada nas áreas de gestão contábil, controladoria, auditoria, perícia, compliance e gestões societária, tributária e governamental, como profissional gestor da informação que dá subsídio à tomada de decisões nas organizações.

“De acordo com a Federação Internacional de Contabilidade, o papel do contador deve ser, não apenas direcionado a mitigar riscos ou reverter prejuízos, mas, deve, de forma preditiva, nortear seus clientes, para que não apenas se programem para desafios a serem enfrentados, mas para que possam reconhecer as janelas de oportunidade que surgem a cada novo ambiente de incerteza. Por isso, os profissionais da área precisam estar atentos às publicações, normas e regulamentações para adequar os planejamentos estratégicos desenhados para os negócios”, observa Alexandra Siebra.



Serviço:

Live: “Papel do contador contemporâneo: criando valor em tempos de incerteza”

Data: 17 de agosto de 2021

Horário: 19h às 20h

Canais de transmissão: mídias Sociais da Unifor e TV Unifor (canal 181 NET e YouTube)



CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE!