Mulher viraliza ao impedir corte de energia em Fortaleza e recebe doações para quitar serviço

"O senhor não vai cortar, não. Tem nem perigo de eu deixar isso acontecer". A afirmação é da microempresária Érica Daniele, de 39 anos, que viralizou nas redes sociais na última terça-feira (6) após impedir que a energia elétrica da casa do tio, no bairro Damas, em Fortaleza, fosse interrompida pela Enel Distribuição Ceará.

Roberto Carlos, 56, tio de Érica, está intubado há quatro dias em um leito de terapia intensiva do Hospital São José (HSJ), na Capital, com o diagnóstico de Covid-19. Segundo a microempresária, a internação dele impossibilitou a quitação da dívida de aproximadamente R$ 550.

Legenda: Ajuda financeira recebida ajudou a pagar conta de energia e até a de água Foto: Reprodução

"O meu tio tá intubado no hospital, e ela não consegue autorização. O senhor não vai cortar. Tem nem perigo de eu deixar isso acontecer. Ele é honesto, sempre pagou as contas dele em dia, agora intubado não tem como pagar, não", defendeu Érica no vídeo publicado na internet.

Por meio de nota, a Enel justificou que o pedido de suspensão do serviço de energia foi emitido devido ao vencimento da fatura do último mês de fevereiro.

Apesar de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter determinado a proibição do corte de energia de consumidores de baixa renda no dia 26 de março, a Enel afirmou que o cliente não está incluso nesse perfil.

Ajuda

Após a repercussão do vídeo, Érica revelou que várias pessoas procuraram a família de Roberto Carlos para oferecer ajuda financeira. O dinheiro coletado contribuiu para o pagamento da conta de energia e até de água.

"Foi uma coisa inacreditável. A gente recebeu ligação do exterior, de outros estados, para sanar essas dívidas", comemorou a sobrinha.

Sobre o atual quadro clínico do tio, Érica informou que ele apresenta melhoras e a equipe médica pretende interromper as sedações. Roberto chegou a usar o capacete de respiração assistida Elmo por dois dias, mas o nível de saturação piorou por causa da ansiedade.