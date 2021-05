Motoristas e cobradores de ônibus decretam estado de greve em Fortaleza e Região Metropolitana

Motoristas e cobradores de ônibus bloquearam um trecho da Avenida Tristão Gonçalves, no Centro de Fortaleza, na manhã deste sábado (29). O movimento aconteceu durante assembleia sobre a campanha salarial que aprovou estado de greve da categoria.

Uma nova reunião geral foi marcada para a próxima quinta-feira (3), onde os profissionais deverão votar se entram ou não em greve. Se aprovada, a paralisação tem início após 72 horas.

Na reunião, os profissionais rejeitaram as propostas patronais e segundo Domingos Neto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro-CE), a principal reivindicação é o reajuste salarial, que não acontece desde o ano passado.

"Estamos agora querendo o reajuste de 2020 e 2021. Vamos chamar outra assembleia para quinta-feira, e se for preciso vai sim ser decretado greve no transporte coletivo de fortaleza e Região Metropolitana", diz.

Pautas da categoria

Os trabalhadores pedem ajuste de 3% referente ao ano de 2020 e de 9% para 2021, além de cesta básica no valor de R$ 180 e vale-refeição de R$ 18,54.

As negociações, no entanto, foram encerradas, segundo Domingos. "As propostas não atendem nem as perdas salariais da nossa categoria. Foi proposto apenas 2,46% de reajuste em 2020, R$ 5 de aumento no valor da cesta básica, nada no vale e querem colocar a negociação de 2021 para o próximo ano", conta.

O trânsito no local ficou complicado por cerca de meia hora, mas por volta das 10h20, o fluxo foi liberado a pedido da Polícia Militar.