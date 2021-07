Motorista ateia fogo no próprio carro na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga

Um motorista ateou fogo no próprio carro, na noite de quarta-feira (14), na Avenida Godofredo Maciel, localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza. O homem foi embora enquanto as chamas consumiam o veículo.

Testemunhas relataram que ele havia comprado gasolina e abastecido o automóvel em um posto de combustíveis antes do incêndio.

Logo após, parou o carro no cruzamento da Rua Francisco Glicério com a Avenida Godofredo Maciel, abriu as portas do veículo, ateou fogo no automóvel e foi embora do local.

Funcionários do estabelecimento comercial gravaram o incêndio. Motoristas que trafegavam pelo trecho tiveram dificuldade para passar pela via.

Legenda: O Corpo de Bombeiros foi acionado para o cruzamento e controlou as chamas Foto: Rafaela Duarte

A esposa do homem que ateou fogo no próprio carro estava no posto de combustíveis acompanhada do filho e de outros familiares, mas não quis falar com a reportagem sobre o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o cruzamento e controlou as chamas. A Polícia Militar também foi chamada, mas ele não havia sido localizado até a publicação desta matéria.