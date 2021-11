Morre empresário Benedito Almeida, dono da empresa São Benedito

O empresário do ramo de transporte coletivo de passageiros, Benedito Almeida, faleceu aos 95 anos nessa terça-feira (2), em Fortaleza. Ele era dono da São Benedito, que atua no Ceará desde 1960.

Benedito será sepultado nesta quarta-feira (3), mas o local e o horário não foram divulgados pela empresa, assim como a causa do falecimento.

Legenda: Benedito Almeida faleceu aos 95 anos Foto: Reprodução

O Movimento Organizado dos Busólogos do Ceará (MOB-CE) lamentou a morte do empresário e desejou sentimentos aos familiares pela "grande perda".

Atualmente, segundo o portal da companhia, a São Benedito atende 541 mil passageiros do transporte coletivo metropolitano e rodoviário, além de atuar ainda no segmento de fretamento e cargas com 136 veículos.