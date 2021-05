Morre aos 97 anos Beatriz Rosita Gentil Philomeno Gomes

Beatriz Rosita Gentil Philomeno Gomes, 97, faleceu nesta sexta-feira (28), em Fortaleza. Nome de uma das mais tradicionais famílias do Ceará, ela ficou conhecida por ações sociais de caridade e por encontros sociais com grandes personalidades. Segundo familiares, a cearense faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Parte da vida de Beatriz foi vivida no prédio hoje ocupado pela reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Avenida da Universidade, no bairro Benfica. Por muitos anos, ela morou com a família no que é hoje o equipamento público. Atualmente, ela residia no bairro Aldeota com um dos oito filhos.

Maria Diógenes Nogueira Philomeno Gomes, 32, neta de Beatriz, conta que a avó era conhecida pela caridade e a gentileza. "Ela era mulher multifacetada. Foi importante para várias instituições. Viajou em prol de entidades filantrópicas do Ceará. Essa era uma bandeira que ela levantava".

Maria Diógenes Nogueira Philomeno Neta Ter convivido com uma alma como a dela me garantirá a eterna certeza de que em vida conheci um anjo, uma santa... um espécie de coração/alma/ser mais evoluído.Fico me perguntando se ela era mesmo humana de fato. Um privilégio ter vindo a esse mundo como sua neta, que orgulho, que legado!

A família ainda organizada os trâmites de enterro e velório de Beatriz Rosita Gentil Philomeno Gomes. Devido à pandemia do coronavírus, os ritos serão limitados aos familiares.