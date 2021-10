Incêndio atinge vegetação perto do Rio Cocó, em Fortaleza, e fumaça é vista em bairros vizinhos

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na tarde deste domingo (10), no bairro Boa Vista, em Fortaleza. A nuvem de fumaça foi vista por moradores de bairros vizinhos. As causas do fogo ainda não foram descobertas. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram enviadas para apagar as chamas, que começaram em um local onde há pontos de lixo, perto do Rio Cocó. O trecho é localizado entre a Avenida Alberto Craveiro e a BR-116.

A instituição também informou que o incêndio chegou próximo de subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), mas não causou danos às linhas de transmissão da empresa.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, até a publicação as composições continuavam trabalhando para controlar o fogo.

Outro caso no entorno

Em 29 de agosto deste ano, outro incêndio foi registrado próximo a uma loja de uma rede atacadista localizada entre a BR-116 e Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza.

Na ocasião, o fogo se alastrou e atingiu terrenos do entorno do estabelecimento comercial. Ninguém se feriu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quando os agentes chegaram, viram que o fogo poderia tomar proporções ainda maiores e atingir a parte dos fundos do local, que tem um tanque de combustível.